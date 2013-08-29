中港个股：农业银行称考虑发行优先股来筹资

路透香港8月29日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周三对分析师表示，考虑通过发行优先股来筹资。

“管理层表示，该行目前正在考虑发行优先股(仍处在研究阶段)；一旦得到监管机构的批准，中国农业银行将是第一批发行(优先股)的银行，”巴克莱在研究报告中说。

至少有两个其他报告也提到该筹资计划。

未能立即联系到农业银行发表置评。

截至上半年结束时，农业银行的核心资本充足率为9.1%，是中国四大银行中最低的。

“中国农业银行称近期没有股权融资计划，但表示将研究发行优先股或其他一级资本工具的机会。”Daiwa Capital Markets的分析师Grace Wu和Leon Q在研究报告中说。(完)