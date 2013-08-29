中港个股：农业银行称考虑发行优先股来筹资

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透香港8月29日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周三对分析师表示，考虑通过发行优先股来筹资。
“管理层表示，该行目前正在考虑发行优先股(仍处在研究阶段)；一旦得到监管机构的批准，中国农业银行将是第一批发行(优先股)的银行，”巴克莱在研究报告中说。
至少有两个其他报告也提到该筹资计划。
未能立即联系到农业银行发表置评。
截至上半年结束时，农业银行的核心资本充足率为9.1%，是中国四大银行中最低的。
“中国农业银行称近期没有股权融资计划，但表示将研究发行优先股或其他一级资本工具的机会。”Daiwa Capital Markets的分析师Grace Wu和Leon Q在研究报告中说。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。