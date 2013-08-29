更新版 1-中港个股：农业银行称正积极推进发行优先股筹资

(新增农行官方回复和更多背景)

路透北京/香港8月29日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周四表示，该行正在积极推进发行优先股的准备工作，今年没有股权再融资计划。

农行此前对分析师表示，考虑通过发行优先股来筹资。农行新闻处有关人士在给路透的邮件中并称，农行新型二级资本工具的发行已获监管部门的批准，相关工作正在稳步推进中。

“管理层表示，该行目前正在考虑发行优先股(仍处在研究阶段)；一旦得到监管机构的批准，中国农业银行将是第一批发行(优先股)的银行，”巴克莱在研究报告中说。

至少有两个其他报告也提到该筹资计划。

截至上半年结束时，农业银行的核心资本充足率为9.1%，是中国四大银行中最低的。

“中国农业银行称近期没有股权融资计划，但表示将研究发行优先股或其他一级资本工具的机会。”Daiwa Capital Markets的分析师Grace Wu和Leon Qi在研究报告中说。

上海证券交易所年初曾提出，上交所今年要研究新的工具和手段，创新大盘股发行方法，并研究推出优先股等新产品。

目前中国《公司法》只对普通股制定了相关规定，并没有涉及优先股。如果要推行优先股，首先就要修改《公司法》。不过，《公司法》第135条规定“国务院可以对公司发行本法规定的股票以外的其他种类的股份，另行作出规定”，这事实上为创设优先股提供了制度接口。