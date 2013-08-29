更新版 1-中港个股：农业银行称正积极推进发行优先股筹资

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(新增农行官方回复和更多背景)
路透北京/香港8月29日 - 中国第三大银行--中国农业银行 周四表示，该行正在积极推进发行优先股的准备工作，今年没有股权再融资计划。
农行此前对分析师表示，考虑通过发行优先股来筹资。农行新闻处有关人士在给路透的邮件中并称，农行新型二级资本工具的发行已获监管部门的批准，相关工作正在稳步推进中。
“管理层表示，该行目前正在考虑发行优先股(仍处在研究阶段)；一旦得到监管机构的批准，中国农业银行将是第一批发行(优先股)的银行，”巴克莱在研究报告中说。
至少有两个其他报告也提到该筹资计划。
截至上半年结束时，农业银行的核心资本充足率为9.1%，是中国四大银行中最低的。
“中国农业银行称近期没有股权融资计划，但表示将研究发行优先股或其他一级资本工具的机会。”Daiwa Capital Markets的分析师Grace Wu和Leon Qi在研究报告中说。
上海证券交易所年初曾提出，上交所今年要研究新的工具和手段，创新大盘股发行方法，并研究推出优先股等新产品。
目前中国《公司法》只对普通股制定了相关规定，并没有涉及优先股。如果要推行优先股，首先就要修改《公司法》。不过，《公司法》第135条规定“国务院可以对公司发行本法规定的股票以外的其他种类的股份，另行作出规定”，这事实上为创设优先股提供了制度接口。
农业银行此前曾公告称，拟在2015年底发行至多500亿元人民币减记二级资本工具，用于充实该行二级资本，提高资本充足率。（完） (发稿 谢衡；审校 张喜良)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。