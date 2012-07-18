年龄造假：中国体坛痼疾

路透上海7月13日电---据中国拳击运动员任灿灿透露，年龄造假是中国体育界一个普遍性的问题。她是今年伦敦奥运会女子拳击51公斤级的夺冠热门。

任灿灿知道一些内幕。她在历次国际赛事中注册使用的出生日期与自己的生日并不一样。

任灿灿告诉路透记者，她的真实生日是1986年4月26日；也就是说现在她已经26岁了。不过官方的数据显示她出生於1988年1月26日，到目前只有24岁。小一些的这个年龄被登记在她的户口簿上，也注册在国际业余拳击协会的档案里。国际拳协是一个全球性的业余拳击管理机构，其资料显示任灿灿今年五月在秦皇岛夺得世界冠军时的年龄为24岁。

“这在中国非常普遍，尤其是在从市队挤进省队的竞争中，”任灿灿在一个电话采访中告诉路透记者。

“一旦进入国家队後，这样的问题发生得就会少很多。”

实际上，年龄的出入并不会影响任灿灿参加与今年7月28日到8月12日举办的伦敦奥运会。不论她是24岁还是26岁，她的年龄都依然在国际奥委会规定的拳击选手17至34岁的年龄限制范围内。

但是任灿灿直率的坦白确实反映了中国国内体育人才选拔机制的残酷现实，也揭露了一些投机取巧的教练和体育局官员为了让旗下运动员角逐名次和奖牌而采取的投机取巧手段。

近年来，中国因为数起涉及年龄造假的丑闻蒙羞。

2010年，国际体操联合会剥夺了中国女子体操队在2000年悉尼奥运会取得的女子团体铜牌，起因是发现其中一位队员董芳霄的实际年龄低於奥运会体操比赛所规定的最低参赛年龄16岁。

中国体操协会拒绝道歉，还抨击了国际奥委会的这项决定。

**国际奥委会展开调查**

国际奥委会还要求对中国选手何可欣及她的数名队友的年龄展开调查。何可欣曾是2008年北京奥运会中国队夺取女子团体金牌的成员，她还赢得了女子平衡木项目冠军。

虽然在奥运会中爆出的年龄问题相对少一些，年龄造假在中国国内比赛中显得更加普遍，特别是在省级以下的青少年项目中。

在苏联式的体育机制下，运动员的奖牌和名次往往跟学校经费和教练的项目资金等挂钩。冠军选手经常被骄傲的地方官员引以为自己的政绩。

2009年，广东省体育局就曾对当地的15,000名年轻运动员的注册年龄展开调查，发现他们中的五分之一都有为了与更年幼的对手比赛而伪造了自己的年龄。

尽管如此，一位不愿透露姓名的前中国奥运选手还是认为，这些过於关注中国选手年龄造假的报导是不公平的。

“一些媒体夸大了中国体操队的年龄造假问题，”她对路透记者说，“其实不只是中国，俄罗斯和韩国也都有年龄造假。但并非所有人都伪造了自己的年龄。”

“每一个国家机器主导的体育机制都会这样做，因为目的只是为了夺金。”

任灿灿，一位来自山东贫苦农家的女儿，认为年龄造假带来的问题不会很大。

她第一次改年龄是在八年前，当她还是济宁当地体校一名十几岁的学生。她表示，自己是通过公平公正的方式获得了第一次参加奥运会的资格。

“我没有预料到自己会在这条路上走这麽远；因为那时候我从未参加过省队的比赛，我觉得这些经历影响过，或者会继续影响我现在的表现，”任灿灿说道。她在2008年第一次问鼎世锦赛冠军，并且在2010和2012年两度蝉联。

任灿灿早期的拳击教练Li Xianzhao承认，她在官方档案中的年龄曾经被修改过，只不过根据不同的情况会做略有不同的改动。

“在2005年她取得全国女子拳击锦标赛季军之後修改了一次年龄，”38岁的Li说道。作为一名前省队教练，他在2001年任灿灿还是跨栏运动员时发掘了她。

“由於她已经两年都没有拿到全国冠军，她的父母非常不愿让她继续参加训练。（我们）希望她参加青少年组的比赛。”

“青少年比赛的冠军毕竟还是冠军。”

国际拳协暂未对任灿灿的年龄造假问题做任何评论，但是一位发言人表示，基於对故意的年龄造假之处罚将视具体情况和影响而定，处罚的范围可以从警告到禁赛。

国家体育总局拳跆中心拳击部部长李频表示，任灿灿的年龄不存在任何问题，而且她不会因此受到任何惩罚。但是他也承认，地方的运动员数据做得不完善。

“在中国，女子拳击仍然是一个新兴的项目；我们还没有完成运动员个人背景档案的统计工作，”他在电话中告诉路透记者。

“她们在第一次参加青年组比赛的时候，就要严格根据户口簿和居民身份证登记自己的信息。”

“国家队只是在大赛到来之际才召集这些运动员，所以只要他们符合国际拳协的基本标准，我们也就没有特别地去检查他们的个人信息。”

李频稍後回叫了路透记者，详细地述说了一番，显得有点激动。

“我们有她身份证的复印件，如果你过来我可以给你看。你们要干什麽？像你们这样的媒体核对这些，居心何在？”

“你们的报导有问题。我们整个代表团，拳击选手都不存在年龄造假问题。”（完）

--编译：林秀峰 发稿：王燕焜

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