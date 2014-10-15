《分析》老龄化或推动实际利率走高

路透伦敦10月15日（记者 Mike Dolan） - 尽管现在普遍认为全球经济未来几年最多实现缓慢的增长，仍有人对长期低利率的推测表示怀疑。

国际货币基金组织最近的一次金融峰会气氛沮丧，复兴各国经济的新点子很少，金融市场走势也变得低迷。

波兰央行负责人Marek Belka本周对路透总结了会上人气：“非常难以乐观。”

股票市场本来就在准备迎接美联储本月结束量化宽松，而对欧洲的极度悲观情绪、新兴经济体成长放缓、通胀持续地下行、地缘政治担忧以及埃博拉病毒引发的全球健康忧虑令股市惊恐。

西方国家长期公债收益率今年下滑70-100个基点，令所有乐观者困惑，再次成为全球经济形势最好的风向标。

西方经济“新常态”或“长期低迷”的时髦预测似乎是板上钉钉了。在无通胀压力的情况下，实际利率正滑向零甚至负值。

但一些人认为不会这么快。

对摩根士丹利经济顾问、前英国央行委员Charles Goodhart和英国央行经济学家Philipp Erfurth来说，增长可能确实是缓慢的，但实际利率将再次上行。

这两位经济学家坚持认为拖累利率下行的长期因素--全球劳动力老龄化将转变，债务偿还和央行购债等更加周期性的因素也会改变。

“目前的负实际利率并不是新常态，而是一系列趋势的极端人为现象，其中一些趋势正在走向尽头。”他们对客户说道。

他们认为，世界人口正在进入拐点，这将对储蓄和投资产生深远影响，未来10年内实际利率会回到2.5-3.0%的历史正常水平，相对应的名义利率为4.5-5.0%。

“最无可避免的结论是目前的实际利率下行将发生逆转，并转而向上。”

他们的理由很简单：世界正在迅速老龄化，不仅是发达国家如此。

人口增长正在放缓，抚养比率已经触顶，未来几十年很多国家该比例都料下降，一些国家的劳动人口绝对数量甚至可能下降。

储蓄率倾向于在退休前的一二十年触顶，而退休者将迅速从储蓄者变成消费者，目前计划购买安全的债券和固定收益的储蓄资金也势必将减少。（完）