11月代客结售汇顺差创年内次高 显示资金流入压力较大

路透北京12月16日 - 中国外管局最新统计数据显示，11月银行代额结售汇顺差和远期结售汇均位于年内较高水平，意味着资金流入仍然较大，人民币汇率持续面临升值压力。

外管局网站周一公布数据显示，11月银行代客结售汇顺差451亿美元，创今年1月以来的最高水平；同月远期结售汇为净结汇204亿美元，为年内最高水平。

“人民币升值压力主要还是来自资金流入。”招商证券宏观经济研究主管谢亚轩说，“而资金流入的动力主要来自利差、升值预期和全球不确定性的下降。”

人民币兑美元即期汇率11月维持在6.09元做窄幅波动，市场反映有疑似央行干预的大行购汇固守该关键点位。12月以来即期重启闪电升值后，至今在6.07元关口前已横盘一周，和之前市场一直认定升值预期不同，目前市场对于短期走势出现一定分歧。

谢亚轩表示，考虑到代客结售汇顺差和远期净结汇再次冲高，11月外汇占款数据估计少不了，大概在3,000亿左右；同时11月出口增速高很大程度是基数原因，估计出口带动作用还有限。

海关数据显示，11月中国出口同比增长12.7%，远超预期和前值；贸易顺差达338亿美元，创近五年新高。

市场也在猜测年初猖獗的虚假贸易再度升温，尤其是外管局近日再度发文打击无真实交易背景的虚假贸易融资行为，防范跨境异常外汇资金流动。外管局周一还发布新闻稿称，本年度开展的“打击虚假转口贸易专项行动”，截至11月底已查获涉嫌违规金额超过25亿美元。

不过谢亚轩认为，相比今年一季度，年末时的虚假贸易比较猖獗时期的规模要小很多，外管局通报的查处金额也不大，更偏重震慑作用。“估计外管局出台政策对结售汇和外汇占款都应该会产生一些影响，但影响程度应该不是很大。”

数据显示，11月银行代客结汇1,634亿美元，售汇1,182亿美元；同期银行代客远期结汇签约358亿美元，远期售汇签约154亿美元；银行结汇1,647亿美元，售汇1,281亿美元，结售汇顺差366亿美元。

统计并显示，1-11月，银行代客累计结汇16,418亿美元，累计售汇12,849亿美元，累计结售汇顺差3,569亿美元。同期，银行代客累计远期结汇签约3,173亿美元，累计远期售汇签约2,036亿美元，累计远期净结汇1,137亿美元。

以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收(单位:亿美元):

11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年12月 11月

代客结售汇净额 451 392 317 94 26 81 172 343 446 322 926 543 185

代客收付款顺收 283 289 126 50 -14 -53 83 169 367 127 554 317 59

代客远期结售汇 204 130 180 93 26 144 104 91 44 25 94 95 54

净额

银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。(完)

更多细节，请点选外管局网站(www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwN311ADA08zCz9fgzBfIwMLc6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYk7UN7Eyd_PwznQ0MDTmIDucJB9yCrcAl0NPAPd_V293AKMg4MNIfL4zAfJG-AAjgb6fh75uan6BbkRBpkB6YoAhDKqxA!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/whxw/ywfb/node_news_ywfb_store/5c45d4004234a1428424ff3e0e4da78e)

(发稿 李文科/李然; 审校 杨淑祯)

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