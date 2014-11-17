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中国财经 | 2014年 11月 18日 星期二 07:57 BJT

阿根廷获得中国提供的第二批货币互换资金--官方消息人士

路透布宜诺斯艾利斯11月17日 - 一位知情官方消息人士对路透表示，阿根廷央行周一获得中国提供的5亿美元第二笔货币互换资金。

阿根廷10月末获得的第一笔货币互换资金规模为8.14亿美元。

出口创收疲弱且本币呈颓势，令阿根廷外汇储备承压；这笔货币互换将使得阿根廷提高外汇储备，或用人民币支付中国进口商品的费用。(完)

(编译 李爽 审校 徐文焰)

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