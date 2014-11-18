焦点：艾尔建接受阿特维斯660亿美元的收购出价 Valeant放弃收购

Actavis公司CEO Brenton Saunders 及 Allergan公司CEO David Pyotton在纽交所内合影，摄于2014年11月17日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透11月17日 - 制药商艾尔建(Allergan)(AGN.N)周一接受阿特维斯(Actavis)ACT.N660亿美元的收购出价，终结了William Ackman和Valeant Pharmaceuticals International(VRX.TO)七个月来的敌意收购计划。

总部设在都柏林的阿特维斯的每股出价达到219美元现金加股票，比Valeant准备支付的总价码高出数十亿美元。Valeant在交易宣布后很快表示，将放弃求购艾尔建的计划，而目前暂无法联系到Ackman置评。

该交易是艾尔建取得的意外胜利，该公司几个月来一直在法庭上和股东中间努力抵挡Valeant与Pershing联手展开的收购攻势。该交易是医疗保健行业最为错综复杂的并购案之一。

艾尔建股价周一上扬5.3%，收报209.20美元。阿特维斯股价也扬升1.7%至247.94美元。

艾尔建曾表示，Valeant现金加股票的出价将损及股东利益，因为后者过去曾在收购完成后即大砍研发支出。Valeant出价当前价值约为540亿美元。

公司在投资人电话会议称，除了价格较高，阿特维斯的交易仅将艾尔建研发支出削减4亿美元，远低于Valeant提案削减的9亿美元。

阿特维斯的态度可能有助两家公司整合运营，并确保艾尔建部分最有前景的眼睛黄斑部病变及青光眼的实验性疗法仍能继续进行。

“如果这些都有不错的发展，阿特维斯将被视为较好的选择。”晨星(Morningstar)分析师Michael Waterhouse表示。

Ackman于4月底披露持有艾尔建近10%的股权，并打算与Valeant一起竞购艾尔建。尽管失去收购目标，Ackman的对冲基金管理公司Pershing Square仍将从阿特维斯对艾尔建的收购中至少赚到23亿美元。

这家规模180亿美元的对冲基金约有30%资金投资于艾尔建，艾尔建的股价已从Pershing Square今年稍早付出的126.54美元，将近翻了一倍。

**友好并购**

阿特维斯执行长Brent Saunders在专访中称，Valeant和Ackman联合竞购期间，他与艾尔建执行长David Pyott沟通了许多次，表达了合并意向。

“他在与Valeant和对冲基金Pershing Square进行讨论或者激烈抗争时，我们偶尔会联系，”Saunders说，“我要让他知道我们是朋友，从更高层面看，我们认为两家公司合并是合理的。”

但直到几周前才开始认真与阿特维斯进行洽谈。在此之前，Pyott已公开抗争，以维持其公司的独立性，并对投资者表示，艾尔建在研究并购事宜，并将取得成功。

知情消息人士对路透表示，艾尔建还讨论了以逾100亿美元收购Salix PharmaceuticalsSLXP.O的交易，但该交易没有实现。

艾尔建还指控Ackman和Valeant，称两家在4月提出联合收购前即展开合作，这违反了内幕交易规定。

Ackman和Valeant则以争夺代理人做为反击，寻求更换艾尔建董事会成员，并发起12月18日的股东特别大会，以迫使该公司展开协商。

根据这项收购案，阿特维斯将主导一合并企业，其中艾尔建的眼科、神经科学与皮肤医学业务，加上阿特维斯的肠胃科与女性医学部门，将贡献230亿美元营收。过去两年，阿特维斯已收购由Saunders运营的森林实验室(Forest Laboratories)，以及华纳奇尔科特(Warner Chilcott)，后者的收购使得阿特维斯能将总部搬迁至都柏林。

阿特维斯表示，加上今年艾尔建已删减的4.75亿美元，预计可节省18亿美元。Valeant预计节省约27亿美元。

新成立的企业将在艾尔建总部所在地的加州，以及新泽西两地运作。企业税率为15%，目前艾尔建的税率约26%。

阿特维斯由摩根大通与Cleary Gottlieb Steen & Hamilton法律事务所负责顾问。摩根大通、瑞穗银行与富国银行(Wells Fargo)为交易提供融资。

艾尔建由高盛公司、美国银行美林以及Latham & Watkins、 Richards, Layton & Finger、与Wachtell Lipton Rosen & Katz三家法律事务所负责顾问。(完)

(编译 徐文焰/张若琪/李爽/陈宗琦；审校 戴素萍/张荻)

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