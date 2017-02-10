资深投资银行家蔡洪平领导的汉德资本完成首期10亿美元募资

路透香港2月10日 - 由资深投资银行家蔡洪平领导的私募股权公司--汉德资本周五称，已经完成首期10亿美元募资，将专注于欧洲中小型企业并购。

据新闻稿，由首期募资而设的基金Fund I将继续瞄准欧洲的智能工业、高端设备、先进材料、医疗技术以及环保技术领域，通过对中小型企业的并购，协助这些企业扩展其亚洲市场，特别是中国。

汉德资本主席蔡洪平称，基金将继续担当桥梁角色，把德国、奥地利、瑞士、意大利、法国和北欧五国拥有先进技术的企业带到中国和亚洲。

“受到中国的经济改革和制造业升级带动，中国对科技产品需求增长迅速。”他说，“我们很高兴能够为欧洲企业提供在亚洲的支持，令他们得以充分发挥其增长潜力。”

蔡洪平为前德意志银行投资银行部亚太区执行主席，2015年初离开德银后筹组汉德资本，在短短数月内已完成首轮5.5亿美元的募资，并于2016年1月达成首项投资，就是伙拍中国化工集团和国新国际投资有限公司以9.25亿欧元收购塑料和橡胶加工机械制造商德国克劳斯玛菲集团(KraussMaffei)；之后又斥资逾1亿欧元收购自动化及机械人机械供应商Gimatic。

汉德资本将于今年首季在伦敦开设办事处，进一步布局欧洲主要金融中心，这亦是继慕尼黑、北京、上海以及香港之后全球第五个办事处。（完）