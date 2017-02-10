资深投资银行家蔡洪平领导的汉德资本完成首期10亿美元募资

亚洲股市触及两年高位 此前美联储暗示将缓慢收紧政策
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透香港2月10日 - 由资深投资银行家蔡洪平领导的私募股权公司--汉德资本周五称，已经完成首期10亿美元募资，将专注于欧洲中小型企业并购。
据新闻稿，由首期募资而设的基金Fund I将继续瞄准欧洲的智能工业、高端设备、先进材料、医疗技术以及环保技术领域，通过对中小型企业的并购，协助这些企业扩展其亚洲市场，特别是中国。
汉德资本主席蔡洪平称，基金将继续担当桥梁角色，把德国、奥地利、瑞士、意大利、法国和北欧五国拥有先进技术的企业带到中国和亚洲。
“受到中国的经济改革和制造业升级带动，中国对科技产品需求增长迅速。”他说，“我们很高兴能够为欧洲企业提供在亚洲的支持，令他们得以充分发挥其增长潜力。”
蔡洪平为前德意志银行投资银行部亚太区执行主席，2015年初离开德银后筹组汉德资本，在短短数月内已完成首轮5.5亿美元的募资，并于2016年1月达成首项投资，就是伙拍中国化工集团和国新国际投资有限公司以9.25亿欧元收购塑料和橡胶加工机械制造商德国克劳斯玛菲集团(KraussMaffei)；之后又斥资逾1亿欧元收购自动化及机械人机械供应商Gimatic。
汉德资本将于今年首季在伦敦开设办事处，进一步布局欧洲主要金融中心，这亦是继慕尼黑、北京、上海以及香港之后全球第五个办事处。（完）
(记者 雷美珍；审校)
路透东京5月25日 - 亚洲股市周四升至两年高点，美元和美债收益率(殖利率)下跌，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示未来升息以及降低4.5万亿美元的债券持有量将谨慎进行。
路透新加坡5月25日 - 政府数据显示，新加坡经济第一季萎缩程度小于最初估计，受助于制造业增长稳健。 贸工部周四表示，经济在1-3月经季节调整后的环比年率为收缩1.3%。 政府4月公布的初值为下滑1.9%。路透调查预估中值为下滑1.0%。 第一季国内生产总值(GDP)较上年同期增幅上修为2.7%，符合路透调查预估；初值为增长2.5%。 新加坡贸工部周四维持2017年GDP成长预估不变，仍预计成长1.0-3.0%。(完) (编译 徐文焰/张若琪 审校 王丽鑫/戴素萍)
路透5月24日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在周四准备发表的演讲稿中暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”