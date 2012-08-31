雅居乐主席涉非礼案遭香港警方拘留

中国主要煤企呼吁政府再次限产--消息
路透北京2月21日 - 两位消息人士称，在周二举行的行业会议上，中国主要煤企呼吁政府恢复对热能煤的产量限制，称因需求疲软和供应增加。
路透香港8月31日电---中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)周五宣布,接获其董事会主席陈卓林的通知,表示其於周四就一项涉嫌非礼声称遭香港警方拘留,现已获保释外出.
雅居乐表示,有关指控与集团的业务无关,上述拘留不会对集团日常业务运作造成影响.
陈卓林为雅居乐的创始人,据公司年报,他是中国侨商投资企业协会常务副会长,中国华文教育基金会名誉副会长.其妻子陆倩芳担任雅居乐的副主席兼联席总裁.
雅居乐周四收报9.33港元,过去一个月跌0.3%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
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