雅居乐拟增持海南旅游地产项目至全资拥有 代价9亿美元

路透香港4月20日 - 中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)周四公布，拟斥资9亿美元增持在中国海南省的旅游地产项目30%权益，若收购落实，公司将全资拥有该项目。

公司的声明称，拟有意行使其于股东协议项下的权利，收购Crystal I Ltd的100%股权，代价9亿美元。Crystal I Ltd与雅居乐间接全资附属公司誉永，现时分别持有海南旅游地产项目的30%和70%股权。

雅居乐表示，根据股东协议，誉永及卖方须于交付购买通知后30日内就该可能收购事项磋商及签立具约束力的买卖协议。倘双方商定具约束力的买卖协议。

雅居乐表示，相信若收购一旦完成，将加强集团在中国房地产市场的地位，并为其创造收入及带来资本增值潜力。

雅居乐周三收报7.19港元，过去一个月累计升9.3%。（完）

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