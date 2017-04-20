雅居乐拟增持海南旅游地产项目至全资拥有 代价9亿美元

华为进军PC市场 给联想、惠普和戴尔带来挑战
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透香港4月20日 - 中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)周四公布，拟斥资9亿美元增持在中国海南省的旅游地产项目30%权益，若收购落实，公司将全资拥有该项目。
公司的声明称，拟有意行使其于股东协议项下的权利，收购Crystal I Ltd的100%股权，代价9亿美元。Crystal I Ltd与雅居乐间接全资附属公司誉永，现时分别持有海南旅游地产项目的30%和70%股权。
雅居乐表示，根据股东协议，誉永及卖方须于交付购买通知后30日内就该可能收购事项磋商及签立具约束力的买卖协议。倘双方商定具约束力的买卖协议。
雅居乐表示，相信若收购一旦完成，将加强集团在中国房地产市场的地位，并为其创造收入及带来资本增值潜力。
雅居乐周三收报7.19港元，过去一个月累计升9.3%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。