雅居乐主席及另一名高管复职

路透香港12月15日 - 中国房地产商--雅居乐(3383.HK)周一早盘初段曾涨逾8%，因公司主席陈卓林以及另一名高管复职。

雅居乐稍早曾升至4.39港元，香港时间10:16，涨6.9%，报4.34港元；大市恒生指数.HSI则跌1.43%。

雅居乐周日晚间的公告称，公司接获通知，此前昆明市检察机关对陈卓林的监视居住措施已不适用，故陈卓林周一起恢复履行其作为公司执行董事、董事会主席及总裁的职务。

另一名执行董事黄奉潮亦与公司联系并告知其于周一恢复履行所有职务。身兼雅居乐副总裁及海南云南区域总裁的黄奉潮，此前与雅居乐失去联络。

雅居乐并称，公司的管理、营运及业务维持在一般及正常的运作。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。