雅居乐证实公司主席遭内地机关监视居住

路透香港10月13日 - 停牌超过一周的中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)称，其主席及总裁陈卓林遭昆明市人民检察院实施监视居住（指定居所居住），公司已申请于今早恢复股份交易。

雅居乐上周五晚的公告称，该公司于10月1日获非执行董事、陈卓林之配偶陆倩芳知会，收到昆明市人民检察院通知，自9月30日晚上， 该检察院对陈卓林执行指定居所居住的措施。但公告没有披露任何案情。

不过公司方面指未收到该检察院或任何其他中国监管、政府或司法机构发出有关该措施之任何法律文件，亦没有任何资料显示该措施与雅居乐及其附属公司有关系或与集团任何资金或资产的流失或挪用有关系。

雅居乐并宣布，即时调任两位非执行董事陈卓贤及陆倩芳为执行董事及署理联席主席、署理联席总裁。陈卓贤与陈卓林为兄弟。

该公司此前公布暂停供股计划，令人关注其财务状况，并导致其美元债价急跌。

该股自10月3日起停牌，停牌前报4.77港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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