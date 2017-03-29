雅居乐与合作伙伴共同开发中山项目 总额约27.7亿元人民币

中国央企1-4月利润总额同比增长18.1% 资产负债水平持稳--国资委
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。
路透香港3月29日 - 中国房地产商--雅居乐地产(3383.HK)周三宣布，与合作伙伴订立框架协议，共同开发位于中山地区不同地点的八个项目，总金额约27.7亿元人民币。
公司的声明称，其间接全资附属公司中山雅景与独立第三方世光创建、郑子宏及吴章锦订立有关协议。该八个项目土地总面积约66.09万平方米，拟发展作商业及/或住宅用途。
根据合作框架协议，中山雅景将与世光创建及其相关人士进行股本合作，方式为向该等项目公司提供总金额以开发位于中山地区不同地点的八个项目，并将持有各50%股本权益。
该八个项目的总账面值约6.43亿元。
雅居乐午盘股价跌近3%，报6.84港元。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透北京5月24日 - 中国国资委周三称，1-4月央企累计实现利润总额4,449.9亿元人民币，同比增长18.1%，主业经营利润占利润总额比重同比提高7.4个百分点。资产负债水平总体保持平稳。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委周三表示，总杠杆率水平居中且正趋于稳定，企业杠杆率开始下降，降杠杆工作成效显现，债务风险安全可控。
路透北京5月24日 - 中国股市沪综指周三先抑后扬微收升。分析师指出，在穆迪调降中国评级消息的冲击下，早盘大盘低开，指数一度下探至近期低点，投资者信心颇受打击。不过随后护盘进场助大盘逐波回升，尾盘翻红，但成交量萎缩明显，部分个股连续下跌对市场情绪影响仍较大。