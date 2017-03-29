雅居乐与合作伙伴共同开发中山项目 总额约27.7亿元人民币

公司的声明称，其间接全资附属公司中山雅景与独立第三方世光创建、郑子宏及吴章锦订立有关协议。该八个项目土地总面积约66.09万平方米，拟发展作商业及/或住宅用途。

根据合作框架协议，中山雅景将与世光创建及其相关人士进行股本合作，方式为向该等项目公司提供总金额以开发位于中山地区不同地点的八个项目，并将持有各50%股本权益。