人口老龄化恐削弱全球央行影响力 并引发利率波动

焦点：银行业者准备两阶段应急计划 安抚因英退变化而不安的员工
路透伦敦3月28日 - 银行业者如履薄冰，制定了两个阶段的应急计划，以防止流失那些焦虑不安的伦敦员工，同时计算出将有多少工作岗位因英国脱欧而必须迁往欧洲大陆。
路透伦敦9月18日 - 与逐渐老化的公众一样，央行也必需在经济老化之际作出更多努力，随着时间推移，结果很可能是利率波动加大。
全球的货币决策者已经在让家庭和企业做好准备，当前的超低利率时代可能在未来几年进入尾声。
然而，即便央行在五年来的危机管理中由扮演主力，一些经济学家仍然觉得，央行这几十年来正在逐步丧失对于实体经济的影响力。
通胀目标在管理长期预期方面取得的成功，本身就减轻了利率波动所带来的影响，正如房屋融资方面的进展以及广泛解除信贷监管一样。
但被用来说明央行正在丧失这种影响力的原因之一是，人口正在快速老龄化。
基于根本的“生命周期”假说--即年轻人负债较多，而达到退休年龄的老年人拥有更多储蓄和资产，关于人口老龄化的讨论主要是围绕着，债务人对利率的敏感性要远远超过债权人。
随着这一趋势整体展开--数据表明近几十年来已是如此--之后随着人口老龄化对实体经济造成影响，央行恐怕将不得不更剧烈地拉动利率杠杆。
考虑到美国近零水准利率实施近五年后刚要开始终结，全球市场已经紧张不已，将来更为尖锐的利率波动发生时会更令人惴惴不安。
那么人口因素的影响会积累吗？
在国家货币基金组织(IMF)本月公布的一份报告中，分析师Patrick Imam建立了一个模型，衡量美国、英国、加拿大、德国和日本这五个国家在50年中失业率与通胀每变化一个百分点所产生的影响。
该文随后反映出每个国家老年抚养比率变动引发的变化，侧重于老龄化至少能在多大程度上解释利率敏感度的一些变化。
这份研究发现，人口趋势确实与货币政策有效性的降低存在关系，这有着大量的政策含义。
首先是，如果人口老龄化逐渐影响经济活动，那么相比愿意负债的年轻人，较年长的存款者和拥有固定收入的人群规避通胀的方式，会使央行的首要任务倾向于保持通胀和通胀目标处于低位。
其次就是在高龄人口愈来愈占据主要地位的经济体，要改变行为和价格所需调整的利率变动幅度。
“如果货币政策在逐渐老龄化的社会中成效较差，在其他条件不变的前提下，要让经济有所改变，政策利率调整的幅度就必须大过年轻社会的调幅。”Imam写道。“这意味此前数十年被视为常态的25个基点的传统调整幅度，或许必须扩大。”
另一项结论就是，在对货币工具愈来愈无感的环境下，政府或许要么就考虑采取更多财政和预算政策和监管措施，要么就公开引导经济。
**加速老龄化**
这其中或许有许多疑问，但经济体逐渐老龄化是无庸置疑的。
根据联合国对发达经济体的预估，高龄扶养比(即从事劳动人口需供养多少退休人口)未来30年将近乎倍增，达40%以上。
德意志银行本月一份报告甚至认为，联合国的预估低估了生育率下降的影响。
德意志银行的报告认为，人口最早将在2055年停止增加，时间要比联合国的预测早了半个世纪，届时各国将被迫以推迟退休时间来应对老龄化社会的问题。
货币政策的意义正变得越发富有争议，一些专家认为，考虑到所有复杂且模糊不清的影响因素，IMF研究中的数据结论过于简单化。
瑞银经济顾问George Magnus表示，他对于IMF的观点持怀疑意见，特别是鉴于过去五年的零利率政策和购债计划给储户带来的冲击。Magnus同时也是2008年出版的书籍“老龄化时代”的作者。
根据Magnus的估计，过去五年，美国储户和资产持有者得到的净利息收益下降幅度相当于同期该国GDP的4%--这一数字相当于美国2009/10年整个财政刺激政策的规模。
无论是近几年民间部门债务水平的下降，还是养老基金被迫透过以下调贴现率来消除风险的行为，Magnus认为，近期货币政策效果出现减弱，还是有很多其他方面的因素和影响。
“老龄化对货币政策的影响是长期性的...”Magnus称。“也许在10-15年之内，这种影响可能会越来越明显，不过目前很难以简单的方式去解决它。”(完)
(编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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