焦点：农业类大宗商品价格料在未来十年内持稳--FAO及OECD报告

路透巴黎7月4日 - 联合国粮食及农业组织(粮农组织,FAO)和经济合作暨发展组织(经合组织，OECD)周一称，未来十年，农业生产力的提高以及作物区的略增料能够满足食品需求上涨的需要，从而实现价格持稳，而且农业市场的表现在一段时期内也更为克制。

粮农组织及经合组织在他们的年度农业展望报告中指出，经济成长温和，人口增长放缓，而且包括发展中国家在内的家庭呈现出将额外收入分配至非食品项目的趋势，这些都将抑制食品消费。

该10年期预测结果强化了这样一个观点，即农业类大宗商品将逐渐摆脱2007-2008年时价格飙升及供应吃紧引发剧烈动荡的时期，因为全球经济成长的放缓将抑制需求，而且强劲的产出也将增加库存。

“随着供需增长的大致平衡，实际的农产品价格也将会相对持平，”报告称。

“增长的食品需求预计将通过生产力的提高来满足，作物面积和畜群数量有适度调整，”粮农组织和经合组织在报告中称。

报告称，就作物而言，单产提高将占到产量增长的80%，其余20%出自作物面积的扩大，尤其是巴西和阿根廷。

鉴于增长的人口和更高的人均消费，发展中国家将继续引领消费增长。

这预计将令2025年全球人口中的营养不良人口数量减至8%，或低于6.5亿人，目前这一数字为11%、或近8亿人。

粮农组织和经合组织称，与发达国家一样，由于人们更多消费加工食品，与谷物和蛋白相比，发展中国家的糖、油、脂肪消费量将更快提高。

发展中国家的需求也将持续转向动物性蛋白质，像是肉品、鱼及乳制品，从而导致相对于谷物主食而言，肉畜及饲料价格更高。

发展中国家的平均每人鱼类食用量，到2025年时料将超越发达国家。报告指出，这将导致水产养殖鱼产量超越渔获量。

粮农组织和经合组织指出，农业出口仍将由少数国家主导，预估到2025年时，好几种大宗商品出口量将由单一国家控制40%以上，像是巴西主导糖及大豆的出口。

但报告称，中国正在进行的改革，将是市场前景不确定的来源之一，特别是中国计划释出玉米储备的规模及时间。(完)