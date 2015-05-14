农业改革是TPP的关键--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月13日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

当WTO为了提升自由与效率所进行的杜哈回合谈判终止后，全球贸易协商已演变成一连串两国间，或如东协（ASEAN）、欧盟（ＥＵ）等贸易集团的协议。目前仍难确认双边谈判对全球贸易的贡献，因为这类协议虽可能使双方受惠，但也造成全球其他贸易伙伴的不效率。

比方，这类协议可能带动韩国纺织业的发展，但其实台湾纺织业更具效率，于是全球纺织业便将由效率较低的国家来主导。此外，韩国原本可因资源重新分配而受惠的更新、更具竞争力的产业，也因纺织业取得贸易优势，而陷入资源遭排挤的窘况。

这是跨太平洋伙伴关系协定（ＴＰＰ）崛起的背景，ＴＰＰ是多边贸易协议，规模小于杜哈谈判，但大于因杜哈终止后所衍生出来的ＦＴＡ（自由贸易协定）。

ＴＰＰ试图制定亚洲的商业规范，以免被中国掌控，加上更有效率的全球贸易制度可望创造就业机会，所有潜在会员国都应该可以轻易获得本国国会的通过才是。然而，事情没那么简单。

八○和九○年代全球化兴起后，美国企业大量委外生产，造成全美各地大规模裁员，不少美国人便将贸易协议与失业画上等号。日本对农业特别敏感，而农业又为ＴＰＰ的重头戏，要求日本更开放美国米进口，相当困难。美国是农产品最大、最具效率的出口国，因此对ＴＰＰ潜在会员国，包括台湾来说，农业将会是最重要的议题。

美国总统大选已开始暖身，拥有劳工组织高支持度的民主党，对贸易协议反对最烈，这也是欧巴马总统的为难之处。欧巴马正在寻求特殊贸易协议的授权，好让他能与每个国家进行ＴＰＰ协商，不须逐条取得国会核准。

这情境很熟悉吧？这正是台湾马政府与中国进行服贸协议时，最具争议的部分。同时，民主党总统参选人希拉蕊也承受不小压力，必须要站在反对的一方；正如同蔡英文必须在中国政策上清楚表态一样。

台湾在主要的双边贸易协议都缺席，因此加入ＴＰＰ相当重要。台湾企业可以投资具有类似协议的市场，如东协，因此多少还是会受惠，不过，这对增加国内的就业机会几乎没有帮助。

台湾正在发展的新兴、具竞争力产业，如制药、特殊材料和电子汽车零组件，可望带领新一波的出口成长。台湾大部分都能符合ＴＰＰ对环境、劳工和专利保护等较高的要求，不过，农业部门仍极无效率，将面临严酷的竞争。如今，该是提升台湾农业效率的时候了，但这恐得耗上好多年的时间才办得到。(完)

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。

2.以上的评论不代表路透立场。

(整理 高洁如; 审校 杨淑祯)

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