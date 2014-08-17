农行优先股方案获银监会批复 已启动证监会申报程序

一季度人民币国际化指数降幅料收窄至3.04 四季度将回升--报告
路透北京4月20日 - 中国人民大学国际货币研究所周四发布报告称，2016年人民币国际化进程进入调整期，新汇率形成机制下人民币汇率弹性加大，市场需要时间适应调整。预计今年一季度人民币国际化指数(RII)降幅收窄至3.04，四季度将回升至3.08。
路透上海8月16日 - 中国四大国有银行之一的农业银行(601288.SS)(1288.HK)周五晚间公告称，其发行优先股方案近日已获中国银监会批复，农行现已正式启动向中国证监会的申报程序。
农行公告显示，该行计划发行不超过8亿股的优先股，筹集金额不超过800亿元人民币，其中今年内发行不超过4亿股，募资不超过400亿元。
中国银行(601988.SS)(3988.HK)周四晚间亦公告称，银监会已同意该行发行优先股的方案，同意中行在境内发行不超过6亿股优先股，募资不超过600亿元；并同意中行在境外发行不超过4亿股优先股，募集金额不超过65亿美元。中行将依法向中国证监会履行相关申报程序。
目前公布优先股发行计划的银行已有七家，包括浦发银行(600000.SS)、兴业银行(601166.SS)、平安银行(000001.SZ)和建行(601939.SS)(0939.HK)等四家国有商业银行。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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