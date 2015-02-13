中国大豆压榨利润率可能维持正值--新加坡丰益国际

中国证交会称督导部分券商资管业务自查非新要求 未造成市场影响
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透新加坡2月13日 - 全球油籽主要买家新加坡丰益国际 (WLIL.SI)的执行长郭孔丰表示，今后中国大豆压榨利润率料维持正值，因近期进口下滑。
郭孔丰周五表示，中国从海外购买的大豆已经降至“更加正常”的水准，但他补充称大豆压榨利润率可能取决于市场波动。
海关数据显示，中国1月进口688万吨大豆，低于12月创纪录的853万吨。中国大豆进口量相当于全球贸易量的60%以上。
中国大豆压榨利润率CNSOY-RZO-MRG继去年12月大幅下滑后，今年以来大多数时间都为正值。
郭孔丰还表示，未来一两年中国大豆需求将放缓，归因于中国紧缩举措。
“受紧缩举措影响，豆粕消费量已经放缓。我预计未来一年或两年增长率会低于前几年，”郭孔丰说。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
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