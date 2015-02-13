版本:
中国
中国财经 | 2015年 2月 13日 星期五 15:59 BJT

中国大豆压榨利润率可能维持正值--新加坡丰益国际

路透新加坡2月13日 - 全球油籽主要买家新加坡丰益国际 (WLIL.SI)的执行长郭孔丰表示，今后中国大豆压榨利润率料维持正值，因近期进口下滑。

郭孔丰周五表示，中国从海外购买的大豆已经降至“更加正常”的水准，但他补充称大豆压榨利润率可能取决于市场波动。

海关数据显示，中国1月进口688万吨大豆，低于12月创纪录的853万吨。中国大豆进口量相当于全球贸易量的60%以上。

中国大豆压榨利润率CNSOY-RZO-MRG继去年12月大幅下滑后，今年以来大多数时间都为正值。

郭孔丰还表示，未来一两年中国大豆需求将放缓，归因于中国紧缩举措。

“受紧缩举措影响，豆粕消费量已经放缓。我预计未来一年或两年增长率会低于前几年，”郭孔丰说。(完)

(编译 杜明霞；审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐