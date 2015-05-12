中投与中粮合组中粮国际控股 打造国际农业投资平台--消息

路透北京5月12日 - 据两位消息人士透露，全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司于近期与中粮集团签署协议，共同成立中粮国际控股公司，打造国际农业投资平台。

消息人士称，中粮集团将把中粮国际控股作为其整合相关业务的平台，整合其近期收购的尼德拉和来宝农业。中投公司在中粮国际控股中持股约20%，中粮集团持股约80%。

业内人士分析指出，通过投资持有来宝农业资产的中粮国际控股公司，中投将完成对来宝集团(NOBG.SI)农业投资风险敞口的再平衡。目前中投在来宝的持股比例约9.3%。

中粮集团对此未予置评。

掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。该公司董事长丁学东去年中曾在英国金融时报撰文表示，中投计划进行更多农业投资，包括与政府和其他机构投资者开展合作。(完)

(发稿 张晓翀；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。