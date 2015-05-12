中投与中粮合组中粮国际控股 打造国际农业投资平台--消息

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月12日 - 据两位消息人士透露，全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司于近期与中粮集团签署协议，共同成立中粮国际控股公司，打造国际农业投资平台。
消息人士称，中粮集团将把中粮国际控股作为其整合相关业务的平台，整合其近期收购的尼德拉和来宝农业。中投公司在中粮国际控股中持股约20%，中粮集团持股约80%。
业内人士分析指出，通过投资持有来宝农业资产的中粮国际控股公司，中投将完成对来宝集团(NOBG.SI)农业投资风险敞口的再平衡。目前中投在来宝的持股比例约9.3%。
中粮集团对此未予置评。
掌管5,000亿美元资产的中投公司一举一动都备受关注。该公司董事长丁学东去年中曾在英国金融时报撰文表示，中投计划进行更多农业投资，包括与政府和其他机构投资者开展合作。(完)
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。