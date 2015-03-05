2月全球粮食价格持续下滑 已降至逾四年半低点--粮农组织

路透罗马3月5日 - 联合国粮食及农业组织(粮农组织/FAO)周四指出，全球粮食价格2月下滑1%至逾四年半低点，谷物、肉类和糖的价格下跌，仅乳品价格大幅反弹。

粮农组织2月的粮食价格指数平均为179.4点，较1月下跌1.8点。该指数衡量一篮子谷物、油籽、乳品、肉类和糖价格的每月变化，自去年4月以来一直在降，已达到2010年7月以来最低水准。