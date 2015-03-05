2月全球粮食价格持续下滑 已降至逾四年半低点--粮农组织

中日财长两年来首次对话 同意促进经济和金融合作
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
路透罗马3月5日 - 联合国粮食及农业组织(粮农组织/FAO)周四指出，全球粮食价格2月下滑1%至逾四年半低点，谷物、肉类和糖的价格下跌，仅乳品价格大幅反弹。
粮农组织2月的粮食价格指数平均为179.4点，较1月下跌1.8点。该指数衡量一篮子谷物、油籽、乳品、肉类和糖价格的每月变化，自去年4月以来一直在降，已达到2010年7月以来最低水准。
粮农组织预估2015年全球谷物产量达25.42亿吨，较1月的预估高800万吨。
目前预估2014-15年度谷物年末库存达6.305亿吨，高于此前预估的6.227亿吨。(完)
(编译 张若琪 审校 孙茉莉)
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