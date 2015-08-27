美国大豆、玉米价格料将跌破生产成本--业内官员

路透柬埔寨暹粒8月27日 - 据业内官员周四称，美国新作大豆和玉米价格未来数月料将降至生产成本线以下1-2美元/蒲式耳，因国内接近纪录高位的产量令本就已膨胀的全球供应再添份量。

这些官员还表示，不断加重的亏损可能会促使该国农民努力最大化他们的产量，用以弥补生产成本，这反过来又将进一步拉低目前已陷入近数月低位的美国指标期货价格。

这些官员在暹粒行业会议间隙称，芝加哥新作大豆期货价格将可能跌至每蒲式耳8美元以下，玉米价或跌至每蒲式耳3美元。大豆和玉米的生产成本分别为每蒲式耳8-9美元和4-5美元。

前联合大豆委员会(United Soybean Board)主席、目前在明尼苏达州种植大豆的Jim Call称，“预料很多人将陷入亏损。”但他补充道，农民除了继续加大生产外别无选择。美国97%的农场为个人家庭所有。

“期货价格处于承压状态，不过我们也看到采购基价也在下滑，”他表示。并称事实上，部分地区的新作大豆现货价格已经较芝加哥11月期货价格SX5低0.65美元/蒲式耳。

大豆期货本周触及2009年来低点每蒲式耳8.55美元，因降雨提高美国产量预期。南美供应增多亦对价格产生压力。

玉米期货今年迄今跌5%，报每蒲式耳3.76美元，仅比10月来最低水准高0.30美元。

“去年收成创纪录，今年产量料接近纪录高位，此前南美产量也连续两年处于纪录水准，”咨询公司John C. Baize & Associates总裁John Baize表示。

美国农业部表示，今年国内玉米和大豆收成将高于预期。农业部预计玉米产量为136.86亿蒲式耳，平均每英亩产量168.8蒲式耳。

2015-16年大豆产量料为39.16亿蒲式耳，平均每英亩产量46.9蒲式耳。

“去年我们每英亩大豆产量为60蒲式耳，成本为每蒲式耳10.12美元，根据当前价格，收成需要达到每英亩73蒲式耳，”美国大豆出口协会副主席Jim Miller表示。(完)

(编译 刘秀红/杜明霞；审校 张明钧/龚芳)

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