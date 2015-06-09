焦点：孟山都向先正达投资者献殷勤 以获得对收购的支持

路透苏黎世/法兰克福6月8日 - 美国农业化学品公司孟山都(Monsanto Co)(MON.N)要在欧洲举办多场见面会，以拉拢先正达(Syngenta)SYNN.VX股东支持其收购行动。周一这家瑞士农作物化学公司拒绝了孟山都的第二次收购提议。

孟山都初次的示好在5月时就遭到先正达拒绝，称孟山都没有为认真解决监管障碍做出努力。孟山都公司周日发表声明称，如果对先正达的收购不能获得全球监管机构批准，将向后者支付20亿美元反向分手费。

据消息人士称，孟山都安排的同先正达股东的见面会，定于本周在伦敦、苏黎世和其他欧洲城市进行。

一消息人士表示，孟山都首席营运官Brett Begemann周二将在苏黎世一家豪华酒店同先正达投资者见面。

“目的在于说服先正达股东对公司施压，迫使其与孟山都谈判，”另一位消息人士说。

这位人士称，如果要绕过先正达的管理层直接向股东发出正式收购提议，孟山都会有些犹豫，因为这样一来，他们要在没能掌控收购目标的情况下，组织出于反垄断因素而进行的业务出售。

孟山都拒绝置评。

孟山都公布了一封日期为6月6日致先正达管理层的信件，公司执行长Hugh Grant在信中表示，他想“强烈表示我个人对于过程进展的失望，我们希望通过有建设性、有诚意的谈判，商定出一个互利互惠的交易”。

股市对于交易成功能否成功也没有把握，先正达股价周一收跌1.62%报406.10瑞郎。孟山都最初报价中对先正达股价的估值为449瑞郎。

**新报价完全不够**

孟山都在最初报价的基础上又提出，若因监管原因不能完成收购，将支付20亿美元的分手费，但先正达对此仍不感兴趣。

“孟山都第二份收购意向中，报价同样过低，在监管方面同样没有足够保证以完成交易、监管风险依然如故，与双总部有关的问题也同样存在，”先正达在声明中说。

“孟山都所做出的唯一改变，就是增加了一项根本不充分的反向监管分手费。”

全球最大种子公司孟山都，面临监管审查和消费者反对的双重威胁。分析师表示，孟山都的业务多样化努力，让先正达成为倍受注目的目标。

如果孟山都顺利并购先正达，该公司在杀菌剂、杀虫剂与其他除草剂业务方面将获得广泛的拓展。

部分投资人同意孟山都须提高价码，才有可能拿下先正达。

“更高的出价能够改善先正达股东的风险回报情况，但我也希望看到更加有力的解决监管障碍的承诺，以及更高的分手费，”伦敦Omni Partners投资长John Melsom表示。(完)

(编译 孙茉莉/郑茵/陈宗琦；审校 张涛/王丽鑫)

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