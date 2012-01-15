农行称副行长朱洪波因工作原因请辞

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透上海1月14日电---中国农业银行(601288.SS)(1288.HK)周六公告称,该行副行长朱洪波因工作原因请辞.
农行公告表示,朱洪波服务该行长达28年,历任办公室副主任、主任，海南、江苏、北京分行行长,纪委书记、副行长等职务.担任高管层成员期间,在战略研究、三农业务和基础管理等方面贡献突出.
本地媒体--财新网本月稍早曾报导,农业银行副行长、纪委书记朱洪波将调任建设银行(0939.HK)(601939.SS),接替现年近63岁的纪委书记辛树森;农业发展银行人力资源部负责人龚超将会补缺农行纪委书记一职.
农行A股周五收报2.65元人民币,近三个月累计上涨2.32%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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路透首尔10月25日 - 韩国联合通讯社周二引述韩国现代汽车集团未具名高管报导，该集团的管理层计划从本月开始自愿降薪10%，这是2009年以来的首次。
路透纽约10月20日 - 纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示，银行业者需要持续监控自身奖励员工的方式，确保可兹提倡良好的行为表现。