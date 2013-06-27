农发行二季度融出6157亿元支持流动性--新华

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京6月27日 - 新华社周四报导称，作为支持夏粮收购的主力银行，中国农业发展银行在流动性趋紧、货币市场利率波动的情况下，二季度融出资金6,157亿元人民币，支持农发债承销团主力机构，以弥补其流动性不足。
报导表示，目前夏粮收购已由南至北陆续展开，而此时恰逢银行体系流动性趋紧，货币市场利率大幅波动。农发行及早安排资金筹措，二季度累计筹集资金1,560亿元，包括发行政策性金融债券1,180亿元，组织企事业单位存款380亿元，积极引导社会资金回流农村，支持实体经济的发展。
报导表示，农发行自5月下旬以来，在银行间流动性整体紧张的不利形势下，主动发挥稳定器作用，持续释放流动性储备，累计完成以隔夜融出为主的货币市场交易业务6,157亿元，重点支持了农发债承销团主力机构。
截至6月25日，农发行累计发放夏季各类粮油收购贷款610亿元。目前，夏收进展顺利，江苏、安徽、河南和湖北四省已经启动小麦最低收购价预案，浙江等九省已经启动国家临储油菜籽收购工作。
农发行为中国三大政策性银行之一，其他两家分别为国家开发银行和进出口银行。（完）
(发稿 谢衡; 审校 林高丽)
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路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。