农发行二季度融出6157亿元支持流动性--新华

路透北京6月27日 - 新华社周四报导称，作为支持夏粮收购的主力银行，中国农业发展银行在流动性趋紧、货币市场利率波动的情况下，二季度融出资金6,157亿元人民币，支持农发债承销团主力机构，以弥补其流动性不足。

报导表示，目前夏粮收购已由南至北陆续展开，而此时恰逢银行体系流动性趋紧，货币市场利率大幅波动。农发行及早安排资金筹措，二季度累计筹集资金1,560亿元，包括发行政策性金融债券1,180亿元，组织企事业单位存款380亿元，积极引导社会资金回流农村，支持实体经济的发展。

报导表示，农发行自5月下旬以来，在银行间流动性整体紧张的不利形势下，主动发挥稳定器作用，持续释放流动性储备，累计完成以隔夜融出为主的货币市场交易业务6,157亿元，重点支持了农发债承销团主力机构。

截至6月25日，农发行累计发放夏季各类粮油收购贷款610亿元。目前，夏收进展顺利，江苏、安徽、河南和湖北四省已经启动小麦最低收购价预案，浙江等九省已经启动国家临储油菜籽收购工作。

农发行为中国三大政策性银行之一，其他两家分别为国家开发银行和进出口银行。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

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