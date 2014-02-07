油脂和粕类受外盘带动大幅收高 数据不佳拖累工业品

路透上海2月7日 -春节假期后首个交易日，中国期市呈现“农强工弱”的分化格局：以油脂和菜粕为代表的农产品在假期外盘大幅走高的带动下出现补涨；而螺纹钢等工业品则受黯淡的国内宏观数据拖累表现疲弱。

三大油脂期货中，豆油和菜油主力合约收盘分别大涨3.41%和3.18%，至每吨6,614元和6,942元人民币，棕榈油涨幅略小，但也达到2.54%。粕类表现亦十分强势，菜粕和豆粕1636主力合约分别收高4.08%和2.97%。

广发期货农产品研究员鲍红波表示，“美国大豆出口需求旺盛，以及南美部分产区遭遇干旱，推动美豆在国内春节期间连续上扬，也是今日推高国内期货的重要原因。”

他并称，经过此前的连续下跌，油脂期价已处于相对低位，在资金的推动下容易出现短线反抽。不过在消费疲软和南美丰收压力之下，油脂尚不具备长线走升的动力。

据业内人士计算，国内春节休市期间，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货涨幅在4%左右。外盘原糖、玉米和小麦等相关农产品亦出现3-8%不等的涨幅，为今日国内农产品全线走强奠定基础。

相比之下，今日工业品期货走势明显疲弱。市场人士指出，近期国内宏观数据不佳，加之春节期间部分新兴市场出现动荡，令投资者对中国和全球经济前景浮现疑虑。

今日公布的汇丰中国1月服务业PMI降至近两年半来新低，受新业务扩张步伐放缓及国内外需求疲弱拖累。此前公布的中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)亦降至六个月低点。

今日期市煤钢焦产业链板块收盘全线下跌超过1%，螺纹钢收跌1.04%，至3,411元，逼近上月末触及的半年多新低。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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