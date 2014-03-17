大商所启动夜盘交易测试 农业品夜市开张在即

路透上海3月17日 -继金银和有色金属期货夜盘去年上线后，中国农产品期货的夜盘交易也即将推出。大连商品交易所周一公告称，将于3月18日至4月18日进行夜盘交易联网测试工作，测试品种为豆一、豆粕、豆油和棕榈油。

大商所表示，目前交易所已协调主流软件开发商完成了夜盘柜台系统的开发、测试工作。要求各单位尽快向软件开发商索取升级补丁，并根据相关交易规则开展测试和升级准备工作。

随公告发布的《夜盘交易测试指南》显示，模拟夜盘的集合竞价时间为20:55-20:59，连续交易的时间则为21:00-次日2:30。

上海期货交易所去年7月在国内首度推出黄金和白银期货的夜盘交易，并于12月将夜盘范围扩大至铜、铝、铅、锌四个有色品种。

大商所交易部总监张英军去年11月在一个论坛上表示，大商所正在进行夜盘交易系统方面的准备，预计2014年上半年就可推出。(完)

欲浏览大商所公告原文,请点选链接:(here)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。