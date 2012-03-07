中储粮称今年将继续渗入下游产业

路透北京3月7日电---中国储备粮管理总公司总经理包克辛周三表示,今年将继续通过渗入下游产业等市场化方式进行调控.

他在人大和政协"两会"间隙并指出,渗入的下游产业会涉及各主要农产品,进而维持一个合理的市场流通量,维护市场稳定,保证供给.

"(中储粮)已经有油脂了,面粉厂也有,都有,"他称,"国家调控实质上就是要反制市场,那如果你把你的东西交给你要反制的对象去加工,那你是反对谁呢,所以他本身就是矛盾的.涉及国家粮食安全的,都可以反制啊!"

针对去年中国玉米进口量创十多年以来新高的原因,包克辛解释说,当时恰逢南方有补充库容的需要,而进口较从北方调运的经济性更好,所以中储粮当时选择了较大规模的进口.

而去年的这种"南进北出"的操作思路,与上世纪90年代以来"两个市场,两种资源"的调控思路是一以贯之的.他自己并没有感觉到玉米消费的增速大於产量的增速.

包克辛同时表示,假若今年的玉米收购量没有达到预期,中国也不一定就会再次进口玉米,除非当期的市场波动很大,有调控的需要.

他并称,今年是否还限制深加工类的玉米采购,需要看市场需求和价格情况而定;而是否会从阿根廷等南美国家进口玉米,则需要视价格和品质而定.

中国农牧业龙头企业--新希望集团董事长刘永好上周五称,建议中国重新定义粮食的范畴,可将粮食分为口粮和饲料粮.口粮仍以自给为主,而包括玉米在内的饲料粮的进出口监管则可以适当放开.

阿根廷农业部长上月中宣布,该国与中国签署协议,将允许中国购买阿根廷玉米制品.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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