农业部：农产品价格今年总体将趋涨（更新版）

* 农业部称今年农产品价格总体趋涨

* 粮食丰收有难度,但仍有信心

* 棉花、食粮等农产品价格面临下行压力

(新增更多细节和背景)

路透北京3月11日 - 中国农业部周一称，中国国内农产品价格今年总体将趋涨，受成本上涨和输入性通胀等影响。粮食产量“十连增”有压力有难度，不过粮食安全有保障。

农业部副部长陈晓华在两会期间的记者会上称，中国粮食“九连增”各方面的要素绷得很紧，这样的高基础上实现今年的粮食丰收，压力也很大、难度也不小，但对于实现丰收仍有信心。

他表示，今年确定的目标是粮食产量要达到10,500亿斤，而去年粮食的总产量达到11,791亿斤。“九连增”后现在谷物（水稻、小麦、玉米）的自给率保持在98%左右，粮食安全有保障。

发改委在两会报告上提出，今年预期粮食播种面积16亿亩以上，粮食总产量5,000亿公斤(即10,000亿斤)。农业部目标要高于该预测。

“从根本上来讲，是我们粮食的需求增长得比较快，除了人口增长要增加口粮以外，随着消费结构的升级，饲料用粮也在不断增长，而且粮食的工业用途也在拓展，所以粮食的消费这几年一直是刚性增长。”陈晓华并称。

农业部的新闻稿称，2013年农产品国内外市场运行面临许多不确定性，保持国内农产品市场稳定的难度加大，农业灾害等突发性事件呈上升趋势，防控风险难度加大，农产品质量安全问题更加敏感。

新闻稿并称，2013年中国棉花、食粮等农产品受需求不旺、库存较多等因素影响，价格将面临较大的下行压力。

中国确定今年居民消费价格指数(CPI)涨幅控制在3.5%左右。刚公布的2月份CPI同比涨幅突破3%，其中食品价格上涨6%。

**保障农民权益**

推进城镇化和保障耕地面积如何两全，陈晓华表示，一是要在进城落户和征占地补偿的问题上保障农民权益，二是要划定永久的基本农田来守住18亿亩耕地红线不动摇。

对于中央一号文件中关于培育专业大户、家庭农场，不提倡工商企业长时间、大面积租赁农户承包地，陈晓华表示，工商资本进入农业如果把握不好，也会带来一些隐患，一号文件明确提出来要逐步建立严格的工商资本租地的准入和监管的办法。

“对工商资本开展适合工厂化生产的种养业也是支持的，比如说搞大棚、设施农业、规模养殖。但是中央历来强调不提倡、不鼓励工商资本长时间、大面积租种农民的土地，这么考虑主要是因为要更好地来保护农民的权益。”他说。

中国食品安全是近年来社会各界所关注的焦点。陈晓华表示，总的看农产品质量安全的状况基本稳定，逐步向好。

“从每年进行的农产品质量安全例行监测来看，合格率都保持在96%以上...我们认为哪怕只有1%的问题也要尽到百分之百的努力。当前农产品质量安全的形势仍然不容乐观，个别质量安全事件还时有发生。”他表示。

陈晓华并称，要从强化执法监管、推进标准化生产从源头上保证农产品质量安全，并形成“检打”联动的机制。（完）

(发稿 李文科; 撰写 沈燕/李然; 审校 黄凯/林高丽)

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