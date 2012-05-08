上周食用农产品和生产资料价格双双回落--商务部

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透北京5月8日电---中国商务部周二公布,上周(4月30日至5月6日)商务部重点监测的食用农产品价格小幅回落,生产资料价格连续第三周回落.
商务部网站的新闻稿并称,上周鸡蛋零售价格比前一周下降0.5%,比年初下降9.3%;肉类批发价格总体下降,其中猪肉价格持续下跌,比前一周下降0.8%,比1月下旬下降14.7%.
蔬菜市场上周平稳运行,18种蔬菜批发价格与前一周持平,其中瓜果类蔬菜由於上市量增加,价格出现回落,叶类蔬菜价格走高;粮油零售价格稳中有涨.
主要生产资料中,橡胶、能源、钢材价格下跌，矿产品、化工产品、建材、轻工原料价格持平,农资、有色金属价格小幅上涨. (完)
欲了解更多详情,请点选商务部网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
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