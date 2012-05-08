上周食用农产品和生产资料价格双双回落--商务部

中国央行副行长称市场利率波动由供求关系决定 国内利率非常稳定

路透北京3月3日 - 当被问及中国央行未来是否会继续“随行就市”上调逆回购利率时，央行副行长易纲周五表示，利率的波动是市场供求关系决定的，而且总体来说国内的利率非常稳定。