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中国财经 | 2012年 5月 9日 星期三 06:52 BJT

上周食用农产品和生产资料价格双双回落--商务部

路透北京5月8日电---中国商务部周二公布,上周(4月30日至5月6日)商务部重点监测的食用农产品价格小幅回落,生产资料价格连续第三周回落.

商务部网站的新闻稿并称,上周鸡蛋零售价格比前一周下降0.5%,比年初下降9.3%;肉类批发价格总体下降,其中猪肉价格持续下跌,比前一周下降0.8%,比1月下旬下降14.7%.

蔬菜市场上周平稳运行,18种蔬菜批发价格与前一周持平,其中瓜果类蔬菜由於上市量增加,价格出现回落,叶类蔬菜价格走高;粮油零售价格稳中有涨.

主要生产资料中,橡胶、能源、钢材价格下跌，矿产品、化工产品、建材、轻工原料价格持平,农资、有色金属价格小幅上涨. (完)

欲了解更多详情,请点选商务部网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯

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