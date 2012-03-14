阿根廷今年预计无力对华大量出售玉米--交易商

阿曼石油部长称非OPEC产油国仍有进一步减产空间
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
路透新加坡3月14日电---一位阿根廷交易商周三表示,阿根廷今年不大可能向中国大量出口玉米.
阿根廷经纪机构Cosur谷物和油籽部门主管Freddy Pranteda称,"我们预计不会向中国出口玉米,或有零星船货以显示这种贸易关系仍然完好."
阿根廷农业部长2月宣布,该国与中国签署协议,将允许中国购买阿根廷玉米制品.(完)
--编译 张荻; 审校 沈以文
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。
路透东京2月15日 - 丰田汽车周三表示，约2,800辆已经上路的零排放车辆“未来”将全数召回，以解决燃料电池系统输出电压相关问题。
路透香港2月15日 - 瑞信集团旗下综合性银行--瑞信周三宣布，委任周纪恩为中国区首席执行官，以深化在中国的业务。