阿根廷今年预计无力对华大量出售玉米--交易商

阿曼石油部长称非OPEC产油国仍有进一步减产空间

路透科威特2月15日 - 阿曼石油部长Mohammad bin Hamad al-Rumhy 周三称，根据与石油输出国组织(OPEC)产油国达成的供应协议，非OPEC国家仍有进一步减产的空间。