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中国财经 | 2014年 12月 12日 星期五 08:36 BJT

阿根廷称获得中国提供的第三笔货币互换额度

路透布宜诺斯艾利斯12月11日 - 阿根廷央行表示，该国周四收到中国提供的第三笔货币互换额度，以巩固其外汇储备。阿根廷目前面临硬通货短缺的局面。

阿根廷央行称，该国的外汇储备为301.8亿美元。该行并未说明获得的互换额度具体有多少。(完)

(编译 王兴亚；审校 张涛)

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