阿根廷与部分债权人达成协议 以了结14年来债务违约纠纷

路透纽约/布宜诺斯艾利斯2月29日 - 阿根廷和一些拒绝债务重组的主要债权人原则上达成一项规模为46.53亿美元的协议，以了结14年之久的主权债务违约纠纷。这项协议或可帮助阿根廷重返全球资本市场并重振经济。

这项协议于周日晚间达成，并由纽约法院指派的调停人Daniel Pollack在周一宣布。根据协议，四家最大的不同意重组债务的债权人将可获得支付各自判决书上所列未偿还债务金额的75%，包括本金和利息。

“这项旷日持久的法律诉讼终于向前迈出了大大的一步，但还不是最后一步，”Pollack在他的声明中说。

“总的来说，这项协议还需得到阿根廷国会的批准，特别是需要取消禁止达成此类和解的门栓法(the Lock Law)和主权偿债法案(Sovereign Payment Law)，”他说。

在本次债务纠纷过程中，Paul Singer管理的对冲基金Elliott Management提起数宗针对阿根廷的诉讼，由美国地方法院法官葛利沙(Thomas Griesa)进行审理。后虽经上诉，但未能在美国高等法院开庭审理。

“很高兴能与阿根廷达成协议。希望在特别专员Daniel Pollack的主持下，已经完成的谈判能够为其它原告的诉讼扫清道路，也得到令人满意的结果，”Elliott在周一的声明中说。

其余拒绝债务重组的最大投资者包括Mark Brodsky管理的Aurelius Capital Management，以及Davidson Kempner和Bracebridge Capital。

Aurelius发言人拒绝置评。

尽管达成这项协议，但拒绝债务重组的主要债权人周一在法院提出动议，敦促葛利沙不要取消禁止令，因为其他还有很多原告尚未就此纠纷达成和解。此前，葛利沙颁布禁止令，除非所有债权人同时获得偿付，否则没有人能够获得本金和利息。

对于正试图在无需大幅减支的情况下改善国内财政状况的阿根廷新总统而言，达成最终和解将让他有了融资选项。由于大幅减支，他的前任纷纷下台。(完)