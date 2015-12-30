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中国财经 | 2015年 12月 30日 星期三 18:55 BJT

香港证监会公布互认基金下次批九只南下基金 上投摩根占三只

路透香港12月30日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布第二批共九只基金互认安排下的南下基金，其中上投摩根获批三只占最多。

证监会网页披露，九只今天获认可的内地基金包括：

工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、

景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、

华夏兴华混合型证券投资基金、

上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、

上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、

上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、

大成内需增长混合型证券投资基金、

广发聚优灵活配置混合型证券投资基金，

汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金。

证监会本月18日认可首批四只在中港基金互认安排下的内地基金，华夏、广发、汇丰及工银瑞信均再下一城，在次批获认可名单中各占一只。而上投摩根及大成则为首次获批。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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