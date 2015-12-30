香港证监会公布互认基金下次批九只南下基金 上投摩根占三只

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港12月30日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布第二批共九只基金互认安排下的南下基金，其中上投摩根获批三只占最多。
证监会网页披露，九只今天获认可的内地基金包括：
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、
华夏兴华混合型证券投资基金、
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、
大成内需增长混合型证券投资基金、
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金，
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金。
证监会本月18日认可首批四只在中港基金互认安排下的内地基金，华夏、广发、汇丰及工银瑞信均再下一城，在次批获认可名单中各占一只。而上投摩根及大成则为首次获批。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。