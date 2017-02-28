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亚洲 | 2017年 2月 28日 星期二 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--2月28日

    路透2月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周2收市价及比价:(本地时间
16:11时，1港元=0.88506人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为19.29%，高于上交易日收盘的18.80%。
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                      4.69           5.09          1.04
 建设银行                                      5.92           6.39          1.05
 中国银行                                      3.68           3.93          1.06
 农业银行                                      3.25           3.58          1.03
 招商银行                                     19.44          20.65          1.06
 中信银行                                      6.90           5.33          1.46
 交通银行                                      6.23           6.19          1.14
 民生银行                                      9.03           8.86          1.15
 中国人寿                                     25.67          23.65          1.23
 中国平安                                     36.23          41.40          0.99
 中国太保                                     27.34          28.45          1.09
 中信证券                                     16.55          16.60          1.13
 新华人寿                                     44.30          38.25          1.31
 海通证券                                     15.67          14.22          1.25
 华能国际                                      7.73           5.29          1.65
 大唐发电                                      4.50           2.27          2.24
 华电国际                                      5.20           3.41          1.72
 中煤能源                                      6.08           4.11          1.67
 中国神华                                     16.94          16.24          1.18
 中国石油                                      8.23           5.91          1.57
 兖州煤业                                     10.82           6.24          1.96
 中国石化                                      5.75           6.02          1.08
 上海石化                                      6.70           4.70          1.61
 中海油服                                     13.51           7.74          1.97
 仪征化纤                                      3.93           1.60          2.78
 中国铝业                                      4.94           3.87          1.44
 江西铜业                                     18.92          13.08          1.63
 洛阳钼业                                      5.29           2.97          2.01
 紫金矿业                                      3.57           2.93          1.38
 马钢股份                                      3.46           2.97          1.32
 鞍钢股份                                      6.03           6.03          1.13
 重庆钢铁                                      2.52           2.23          1.28
 海螺水泥                                     20.48          27.05          0.86
 洛阳玻璃                                     25.61           5.71          5.07
 京城机电                                      9.39           3.30          3.21
 中联重科                                      4.84           4.06          1.35
 金隅股份                                      4.77           3.63          1.48
 中国国航                                      7.90           5.99          1.49
 东方航空                                      7.11           4.31          1.86
 南方航空                                      7.70           5.05          1.72
 中国远洋                                      6.11           3.70          1.87
 中海集运                                      4.16           1.82          2.58
 中集集团                                     16.86          13.56          1.40
 中海发展                                      7.25           4.69          1.75
 宁沪高速                                      9.06          10.24          1.00
 深高速                                        8.96           7.17          1.41
 成渝高速                                      5.15           3.28          1.77
 皖通高速                                     15.07           6.24          2.73
 广深铁路                                      5.32           4.85          1.24
 中国南车                                     10.32           7.45          1.57
 中国交建                                     17.98          10.02          2.03
 中国铁建                                     13.25          10.98          1.36
 中国中铁                                      9.04           6.79          1.50
 长城汽车                                     13.09           9.54          1.55
 比亚迪                                       50.11          45.65          1.24
 广汽集团                                     25.75          13.02          2.23
 青岛啤酒                                     33.09          35.70          1.05
 白云山                                       25.95          20.55          1.43
 新华制药                                     13.40           5.95          2.54
 海信科龙                                     11.95           9.20          1.47
 南京熊猫                                     15.33           7.22          2.40
 晨鸣纸业                                     12.59          10.10          1.41
 上海医药                                     21.68          20.00          1.22
 中兴通讯                                     15.80          12.64          1.41
 东方电气                                     10.79           8.12          1.50
 潍柴动力                                     11.27          13.66          0.93
 东北电气                                      8.58           2.72          3.56
 广船国际                                     34.13          16.94          2.28
 昆明机床                                      8.19           2.71          3.41
 一拖股份                                     12.52           4.96          2.85
 北辰实业                                      4.78           2.78          1.94
 创业环保                                      8.65           4.43          2.21
 中国中冶                                      5.09           3.05          1.89
 金风科技                                     16.86          12.72          1.50
 丽珠                                         54.54          47.05          1.31
 万科                                         20.53          19.50          1.19
 郑煤机                                        7.96           5.33          1.69
 大连港                                        2.94           1.47          2.26
 山东墨龙                                      7.54           2.24          3.80
 浙江世宝                                     34.67           8.85          4.43
 复星医药                                     25.77          26.70          1.09
 光大银行                                      4.14           3.93          1.19
 东江环保                                     18.27          13.06          1.58
 上海电气                                      8.42           4.02          2.37
 广发证券                                     17.58          17.10          1.16
 华泰证券                                     18.15          15.84          1.29
 东方证券                                     15.28           7.91          2.18
 光大证券                                     15.92          12.62          1.43
 招商证券                                     16.83          12.12          1.57
 中国银河                                     13.77           7.61          2.04
 中原证券                                     10.84           4.39          2.79
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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