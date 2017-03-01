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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 16:28 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月1日

    路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27
时，1港元=0.88609人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为
19.15%，低于上交易日收盘的19.29%。
    
   公司名        A股代码       H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                        4.68             5.04           1.05
 建设银行                                        5.89             6.34           1.05
 中国银行                                        3.67             3.90           1.06
 农业银行                                        3.26             3.55           1.04
 招商银行                                       19.34            20.75           1.05
 中信银行                                        6.92             5.33           1.47
 交通银行                                        6.30             6.15           1.16
 民生银行                                        9.04             8.78           1.16
 中国人寿                                       25.55            23.60           1.22
 中国平安                                       36.16            41.30           0.99
 中国太保                                       27.22            28.60           1.07
 中信证券                                       16.54            16.72           1.12
 新华人寿                                       44.32            38.15           1.31
 海通证券                                       15.61            14.26           1.24
 华能国际                                        7.71             5.37           1.62
 大唐发电                                        4.53             2.29           2.23
 华电国际                                        5.20             3.45           1.70
 中煤能源                                        6.10             4.11           1.67
 中国神华                                       16.88            16.10           1.18
 中国石油                                        8.25             5.83           1.60
 兖州煤业                                       10.83             6.16           1.98
 中国石化                                        5.76             5.97           1.09
 上海石化                                        6.71             4.63           1.64
 中海油服                                       13.43             7.70           1.97
 仪征化纤                                        3.92             1.62           2.73
 中国铝业                                        5.11             4.16           1.39
 江西铜业                                       19.47            13.32           1.65
 洛阳钼业                                        5.20             2.96           1.98
 紫金矿业                                        3.57             2.88           1.40
 马钢股份                                        3.46             3.00           1.30
 鞍钢股份                                        6.04             6.23           1.09
 重庆钢铁                                        2.52             2.24           1.27
 海螺水泥                                       20.73            27.00           0.87
 洛阳玻璃                                       25.61             5.83           4.96
 京城机电                                        9.42             3.30           3.22
 中联重科                                        4.83             4.10           1.33
 金隅股份                                        4.78             3.65           1.48
 中国国航                                        8.08             6.06           1.50
 东方航空                                        7.14             4.31           1.87
 南方航空                                        7.79             5.11           1.72
 中国远洋                                        6.22             3.73           1.88
 中海集运                                        4.16             1.82           2.58
 中集集团                                       17.08            13.92           1.38
 中海发展                                        7.23             4.75           1.72
 宁沪高速                                        9.09            10.48           0.98
 深高速                                          8.97             7.24           1.40
 成渝高速                                        5.15             3.30           1.76
 皖通高速                                       14.82             6.23           2.68
 广深铁路                                        5.36             4.82           1.25
 中国南车                                       10.40             7.68           1.53
 中国交建                                       17.99            10.80           1.88
 中国铁建                                       13.19            11.36           1.31
 中国中铁                                        9.03             7.11           1.43
 长城汽车                                       12.98             9.58           1.53
 比亚迪                                         50.19            45.80           1.24
 广汽集团                                       25.56            12.94           2.23
 青岛啤酒                                       33.28            35.10           1.07
 白云山                                         26.76            22.35           1.35
 新华制药                                       13.31             6.09           2.47
 海信科龙                                       12.18             9.41           1.46
 南京熊猫                                       15.35             7.19           2.41
 晨鸣纸业                                       12.50            10.36           1.36
 上海医药                                       21.69            20.45           1.20
 中兴通讯                                       15.75            12.70           1.40
 东方电气                                       10.79             8.29           1.47
 潍柴动力                                       11.49            13.76           0.94
 东北电气                                        8.78             2.74           3.62
 广船国际                                       34.99            17.38           2.27
 昆明机床                                        8.27             2.82           3.31
 一拖股份                                       12.68             4.99           2.87
 北辰实业                                        4.79             2.81           1.92
 创业环保                                        8.70             4.42           2.22
 中国中冶                                        5.08             3.08           1.86
 金风科技                                       16.81            13.02           1.46
 丽珠                                           55.20            48.50           1.28
 万科                                           20.50            19.66           1.18
 郑煤机                                          8.03             5.50           1.65
 大连港                                          2.93             1.46           2.26
 山东墨龙                                        7.59             2.24           3.82
 浙江世宝                                       34.57             8.84           4.41
 复星医药                                       25.98            27.55           1.06
 光大银行                                        4.21             3.93           1.21
 东江环保                                       18.50            13.46           1.55
 上海电气                                        8.42             4.01           2.37
 广发证券                                       17.68            17.26           1.16
 华泰证券                                       18.13            15.82           1.29
 东方证券                                       15.28             7.95           2.17
 光大证券                                       15.97            12.76           1.41
 招商证券                                       16.78            12.08           1.57
 中国银河                                       13.61             7.73           1.99
 中原证券                                       10.64             4.31           2.79
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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