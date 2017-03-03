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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 16:16 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月3日

    路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:1
5时，1港元=0.88925人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为19.34%，高于上交易日收盘的18.98%。
    
  公司名       A股代码        H股代码     A股价格(元)    H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                         4.65             4.93         1.06
 建设银行                                         5.88             6.15         1.08
 中国银行                                         3.65             3.79         1.08
 农业银行                                         3.24             3.50         1.04
 招商银行                                        19.01            20.75         1.03
 中信银行                                         6.84             5.24         1.47
 交通银行                                         6.24             6.05         1.16
 民生银行                                         8.97             8.53         1.18
 中国人寿                                        25.29            23.40         1.22
 中国平安                                        35.85            41.20         0.98
 中国太保                                        26.81            28.35         1.06
 中信证券                                        16.37            16.60         1.11
 新华人寿                                        43.98            37.75         1.31
 海通证券                                        15.53            14.10         1.24
 华能国际                                         7.90             5.42         1.64
 大唐发电                                         4.60             2.28         2.27
 华电国际                                         5.23             3.46         1.70
 中煤能源                                         6.02             3.98         1.70
 中国神华                                        16.67            16.06         1.17
 中国石油                                         8.04             5.85         1.55
 兖州煤业                                        10.54             6.06         1.96
 中国石化                                         5.66             5.94         1.07
 上海石化                                         6.48             4.63         1.57
 中海油服                                        13.29             7.79         1.92
 仪征化纤                                         3.87             1.55         2.81
 中国铝业                                         5.01             4.13         1.36
 江西铜业                                        18.66            13.00         1.61
 洛阳钼业                                         4.94             2.78         2.00
 紫金矿业                                         3.45             2.76         1.41
 马钢股份                                         3.37             2.92         1.30
 鞍钢股份                                         5.93             6.02         1.11
 重庆钢铁                                         2.52             2.21         1.28
 海螺水泥                                        20.57            26.10         0.89
 洛阳玻璃                                        25.61             5.51         5.23
 京城机电                                         9.49             3.29         3.24
 中联重科                                         4.80             4.01         1.35
 金隅股份                                         4.63             3.46         1.50
 中国国航                                         7.92             5.77         1.54
 东方航空                                         7.04             4.15         1.91
 南方航空                                         7.71             4.89         1.77
 中国远洋                                         6.19             3.60         1.93
 中海集运                                         4.13             1.78         2.61
 中集集团                                        17.04            14.20         1.35
 中海发展                                         7.07             4.65         1.71
 宁沪高速                                         9.06            10.64         0.96
 深高速                                           8.84             7.29         1.36
 成渝高速                                         5.15             3.28         1.77
 皖通高速                                        14.97             6.18         2.72
 广深铁路                                         5.27             4.85         1.22
 中国南车                                        10.27             7.55         1.53
 中国交建                                        17.37            10.68         1.83
 中国铁建                                        12.87            11.14         1.30
 中国中铁                                         8.87             7.09         1.41
 长城汽车                                        12.92             9.24         1.57
 比亚迪                                          51.01            44.90         1.28
 广汽集团                                        25.52            12.84         2.24
 青岛啤酒                                        32.94            36.50         1.01
 白云山                                          27.03            21.70         1.40
 新华制药                                        13.14             5.90         2.50
 海信科龙                                        12.31             9.20         1.50
 南京熊猫                                        15.14             7.29         2.34
 晨鸣纸业                                        12.27            10.20         1.35
 上海医药                                        21.35            19.70         1.22
 中兴通讯                                        15.57            12.36         1.42
 东方电气                                        10.79             8.01         1.51
 潍柴动力                                        11.50            13.86         0.93
 东北电气                                         8.56             2.66         3.62
 广船国际                                        34.33            16.98         2.27
 昆明机床                                         8.44             2.78         3.41
 一拖股份                                        12.70             4.99         2.86
 北辰实业                                         4.98             2.88         1.94
 创业环保                                         8.53             4.34         2.21
 中国中冶                                         4.99             3.02         1.86
 金风科技                                        16.68            12.82         1.46
 丽珠                                            54.44            46.70         1.31
 万科                                            20.20            19.56         1.16
 郑煤机                                           8.10             5.32         1.71
 大连港                                           2.89             1.45         2.24
 山东墨龙                                         7.40             2.20         3.78
 浙江世宝                                        34.02             8.51         4.50
 复星医药                                        25.68            26.60         1.09
 光大银行                                         4.16             3.83         1.22
 东江环保                                        18.67            13.74         1.53
 上海电气                                         8.42             4.00         2.37
 广发证券                                        17.55            17.20         1.15
 华泰证券                                        18.01            15.74         1.29
 东方证券                                        15.29             7.89         2.18
 光大证券                                        15.94            12.82         1.40
 招商证券                                        16.78            12.00         1.57
 中国银河                                        13.86             7.60         2.05
 中原证券                                        10.50             4.20         2.81
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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