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亚洲 | 2017年 3月 7日 星期二 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月7日

    路透3月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16
:10时，1港元=0.88807人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为18.28%，低于上交易日收盘的18.75%。
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       4.68            4.97          1.06
 建设银行                                       5.94            6.18          1.08
 中国银行                                       3.64            3.82          1.07
 农业银行                                       3.24            3.54          1.03
 招商银行                                      19.24           20.90          1.04
 中信银行                                       6.82            5.24          1.47
 交通银行                                       6.22            6.08          1.15
 民生银行                                       8.97            8.68          1.16
 中国人寿                                      25.72           23.70          1.22
 中国平安                                      35.96           41.70          0.97
 中国太保                                      26.99           28.45          1.07
 中信证券                                      16.45           16.86          1.10
 新华人寿                                      44.11           38.70          1.28
 海通证券                                      15.66           14.16          1.25
 华能国际                                       7.73            5.41          1.61
 大唐发电                                       4.64            2.26          2.31
 华电国际                                       5.11            3.46          1.66
 中煤能源                                       6.11            4.03          1.71
 中国神华                                      16.86           16.16          1.17
 中国石油                                       8.09            5.92          1.54
 兖州煤业                                      10.65            6.10          1.97
 中国石化                                       5.63            6.02          1.05
 上海石化                                       6.50            4.70          1.56
 中海油服                                      13.37            7.89          1.91
 仪征化纤                                       3.91            1.58          2.79
 中国铝业                                       4.88            4.14          1.33
 江西铜业                                      18.62           13.02          1.61
 洛阳钼业                                       4.85            2.87          1.90
 紫金矿业                                       3.46            2.77          1.41
 马钢股份                                       3.35            3.00          1.26
 鞍钢股份                                       5.92            6.11          1.09
 重庆钢铁                                       2.52            2.24          1.27
 海螺水泥                                      20.39           26.50          0.87
 洛阳玻璃                                      25.61            5.48          5.26
 京城机电                                       9.57            3.27          3.30
 中联重科                                       4.87            4.39          1.25
 金隅股份                                       4.64            3.56          1.47
 中国国航                                       7.91            5.89          1.51
 东方航空                                       7.06            4.12          1.93
 南方航空                                       7.74            4.89          1.78
 中国远洋                                       5.99            3.56          1.89
 中海集运                                       4.13            1.78          2.61
 中集集团                                      16.50           14.00          1.33
 中海发展                                       7.12            4.70          1.71
 宁沪高速                                       9.10           10.68          0.96
 深高速                                         8.98            7.30          1.39
 成渝高速                                       5.26            3.34          1.77
 皖通高速                                      14.96            6.18          2.73
 广深铁路                                       5.29            4.84          1.23
 中国南车                                      10.20            7.54          1.52
 中国交建                                      17.16           10.80          1.79
 中国铁建                                      12.67           11.44          1.25
 中国中铁                                       8.80            7.19          1.38
 长城汽车                                      12.77            9.07          1.59
 比亚迪                                        51.00           44.40          1.29
 广汽集团                                      26.25           12.82          2.31
 青岛啤酒                                      32.87           35.25          1.05
 白云山                                        26.47           21.60          1.38
 新华制药                                      13.56            5.99          2.55
 海信科龙                                      13.04            9.62          1.53
 南京熊猫                                      15.09            7.15          2.38
 晨鸣纸业                                      12.40           10.30          1.36
 上海医药                                      21.61           20.45          1.19
 中兴通讯                                      15.28           12.20          1.41
 东方电气                                      10.79            8.28          1.47
 潍柴动力                                      11.62           14.26          0.92
 东北电气                                       8.85            2.65          3.76
 广船国际                                      34.67           17.14          2.28
 昆明机床                                       8.59            2.74          3.53
 一拖股份                                      13.04            5.01          2.93
 北辰实业                                       4.97            2.92          1.92
 创业环保                                       8.60            4.43          2.19
 中国中冶                                       4.94            3.03          1.84
 金风科技                                      16.58           13.00          1.44
 丽珠                                          54.36           46.60          1.31
 万科                                          20.26           20.65          1.10
 郑煤机                                         8.56            5.14          1.88
 大连港                                         2.94            1.44          2.30
 山东墨龙                                       8.29            2.40          3.89
 浙江世宝                                      35.25            8.73          4.55
 复星医药                                      26.14           27.10          1.09
 光大银行                                       4.16            3.87          1.21
 东江环保                                      18.42           13.56          1.53
 上海电气                                       8.42            4.08          2.32
 广发证券                                      17.62           17.26          1.15
 华泰证券                                      18.10           15.72          1.30
 东方证券                                      15.40            7.90          2.20
 光大证券                                      16.02           12.48          1.45
 招商证券                                      16.77           12.08          1.56
 中国银河                                      14.15            7.52          2.12
 中原证券                                      11.23            4.28          2.95
 
           
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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