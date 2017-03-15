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亚洲 | 2017年 3月 15日 星期三 16:11 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月15日

    3月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:11时，1港元=0.88953人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为17.22%，高于上交易日收盘的16.89%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.75      5.06      1.06
 建设银行                                          5.93      6.30      1.06
 中国银行                                          3.66      3.89      1.06
 农业银行                                          3.26      3.58      1.02
 招商银行                                         19.01     21.25      1.01
 中信银行                                          6.76      5.26      1.44
 交通银行                                          6.20      6.03      1.16
 民生银行                                          8.86      8.60      1.16
 中国人寿                                         24.96     23.90      1.17
 中国平安                                         35.96     42.00      0.96
 中国太保                                         27.90     28.85      1.09
 中信证券                                         16.30     16.66      1.10
 新华人寿                                         43.51     38.30      1.28
 海通证券                                         15.65     14.04      1.25
 华能国际                                          7.72      5.42      1.60
 大唐发电                                          4.65      2.27      2.30
 华电国际                                          5.07      3.44      1.66
 中煤能源                                          5.88      3.89      1.70
 中国神华                                         16.78     15.76      1.20
 中国石油                                          7.99      5.66      1.59
 兖州煤业                                         10.80      5.94      2.04
 中国石化                                          5.59      5.81      1.08
 上海石化                                          6.46      4.35      1.67
 中海油服                                         12.86      7.52      1.92
 仪征化纤                                          3.83      1.54      2.80
 中国铝业                                          4.91      3.94      1.40
 江西铜业                                         18.98     13.02      1.64
 洛阳钼业                                          4.95      2.83      1.97
 紫金矿业                                          3.46      2.95      1.32
 马钢股份                                          3.49      3.09      1.27
 鞍钢股份                                          6.03      6.07      1.12
 重庆钢铁                                          2.52      2.24      1.26
 海螺水泥                                         21.84     27.95      0.88
 洛阳玻璃                                         26.55      5.82      5.13
 京城机电                                          9.19      3.18      3.25
 中联重科                                          4.89      4.65      1.18
 金隅股份                                          4.87      3.85      1.42
 中国国航                                          8.24      6.22      1.49
 东方航空                                          7.28      4.60      1.78
 南方航空                                          7.93      5.22      1.71
 中国远洋                                          5.90      3.63      1.83
 中海集运                                          4.06      1.74      2.62
 中集集团                                         16.33     13.48      1.36
 中海发展                                          7.07      4.69      1.69
 宁沪高速                                          9.15     10.82      0.95
 深高速                                            8.89      7.70      1.30
 成渝高速                                          5.05      3.33      1.70
 皖通高速                                         14.59      6.23      2.63
 广深铁路                                          5.19      4.86      1.20
 中国南车                                         10.14      7.48      1.52
 中国交建                                         17.47     10.58      1.86
 中国铁建                                         12.63     11.40      1.25
 中国中铁                                          8.73      7.21      1.36
 长城汽车                                         13.03      9.45      1.55
 比亚迪                                           49.47     44.65      1.25
 广汽集团                                         25.91     13.86      2.10
 青岛啤酒                                         32.80     36.10      1.02
 白云山                                           27.95     23.00      1.37
 新华制药                                         14.36      6.43      2.51
 海信科龙                                         14.67     10.60      1.56
 南京熊猫                                         15.16      7.05      2.42
 晨鸣纸业                                         12.11      9.56      1.42
 上海医药                                         21.92     19.96      1.23
 中兴通讯                                         15.28     14.20      1.21
 东方电气                                         10.79      8.75      1.39
 潍柴动力                                         11.46     14.26      0.90
 东北电气                                          8.15      2.52      3.64
 广船国际                                         32.97     16.30      2.27
 昆明机床                                          8.76      2.75      3.58
 一拖股份                                         11.98      4.83      2.79
 北辰实业                                          5.37      3.08      1.96
 创业环保                                          8.45      4.29      2.21
 中国中冶                                          4.92      3.10      1.78
 金风科技                                         16.27     12.78      1.43
 丽珠                                             54.17     46.10      1.32
 万科                                             21.29     22.45      1.07
 郑煤机                                            8.85      5.57      1.79
 大连港                                            2.88      1.41      2.30
 山东墨龙                                          8.29      2.30      4.05
 浙江世宝                                         33.95      8.65      4.41
 复星医药                                         26.59     27.10      1.10
 光大银行                                          4.26      4.01      1.19
 东江环保                                         18.39     13.30      1.55
 上海电气                                          8.42      4.20      2.25
 广发证券                                         17.31     17.02      1.14
 华泰证券                                         17.76     15.52      1.29
 东方证券                                         15.21      7.86      2.18
 光大证券                                         15.77     12.14      1.46
 招商证券                                         16.68     12.00      1.56
 中国银河                                         13.22      7.36      2.02
 中原证券                                         10.70      4.22      2.85
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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