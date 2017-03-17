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亚洲 | 2017年 3月 17日 星期五 16:26 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月17日

    3月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:24时，1港元=0.88937人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为14.37%，低于上交易日收盘的15.18%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.69      5.16      1.02
 建设银行                                          5.89      6.44      1.03
 中国银行                                          3.65      3.97      1.03
 农业银行                                          3.26      3.62      1.01
 招商银行                                         18.81     21.50      0.98
 中信银行                                          6.72      5.31      1.42
 交通银行                                          6.16      6.19      1.12
 民生银行                                          8.81      8.79      1.13
 中国人寿                                         25.57     25.05      1.15
 中国平安                                         35.75     43.00      0.93
 中国太保                                         27.59     29.50      1.05
 中信证券                                         16.31     16.96      1.08
 新华人寿                                         43.36     39.00      1.25
 海通证券                                         15.53     14.32      1.22
 华能国际                                          7.56      5.77      1.47
 大唐发电                                          4.57      2.25      2.28
 华电国际                                          5.05      3.54      1.60
 中煤能源                                          5.82      4.02      1.63
 中国神华                                         16.69     16.46      1.14
 中国石油                                          7.94      5.86      1.52
 兖州煤业                                         10.69      6.21      1.94
 中国石化                                          5.56      5.98      1.05
 上海石化                                          6.47      4.37      1.66
 中海油服                                         12.89      7.85      1.85
 仪征化纤                                          3.83      1.57      2.74
 中国铝业                                          4.82      4.02      1.35
 江西铜业                                         18.60     13.18      1.59
 洛阳钼业                                          4.82      2.95      1.84
 紫金矿业                                          3.45      3.17      1.22
 马钢股份                                          3.39      3.09      1.23
 鞍钢股份                                          5.85      5.96      1.10
 重庆钢铁                                          2.52      2.22      1.28
 海螺水泥                                         21.64     28.20      0.86
 洛阳玻璃                                         26.64      5.85      5.12
 京城机电                                          9.50      3.35      3.19
 中联重科                                          4.82      4.48      1.21
 金隅股份                                          4.75      3.78      1.41
 中国国航                                          8.15      6.26      1.46
 东方航空                                          7.17      4.64      1.74
 南方航空                                          7.85      5.22      1.69
 中国远洋                                          5.78      3.57      1.82
 中海集运                                          4.06      1.77      2.58
 中集集团                                         16.11     13.36      1.36
 中海发展                                          7.02      4.76      1.66
 宁沪高速                                          9.15     10.98      0.94
 深高速                                            8.90      7.68      1.30
 成渝高速                                          5.08      3.37      1.69
 皖通高速                                         14.64      6.30      2.61
 广深铁路                                          5.20      5.01      1.17
 中国南车                                         10.12      7.74      1.47
 中国交建                                         17.55     10.80      1.83
 中国铁建                                         12.60     11.46      1.24
 中国中铁                                          8.75      7.24      1.36
 长城汽车                                         12.38      8.84      1.57
 比亚迪                                           49.49     44.40      1.25
 广汽集团                                         25.90     12.36      2.36
 青岛啤酒                                         32.57     36.00      1.02
 白云山                                           27.76     23.10      1.35
 新华制药                                         14.02      6.44      2.45
 海信科龙                                         14.29     11.00      1.46
 南京熊猫                                         15.30      7.12      2.42
 晨鸣纸业                                         12.13      9.85      1.38
 上海医药                                         21.63     20.70      1.17
 中兴通讯                                         17.16     14.22      1.36
 东方电气                                         10.79      8.47      1.43
 潍柴动力                                         11.33     14.50      0.88
 东北电气                                          8.28      2.54      3.67
 广船国际                                         32.85     16.66      2.22
 昆明机床                                          8.99      2.92      3.46
 一拖股份                                         11.91      4.92      2.72
 北辰实业                                          5.81      3.01      2.17
 创业环保                                          8.41      4.34      2.18
 中国中冶                                          4.90      3.09      1.78
 金风科技                                         16.57     13.10      1.42
 丽珠                                             54.41     44.50      1.37
 万科                                             21.54     23.25      1.04
 郑煤机                                            8.72      5.26      1.86
 大连港                                            2.87      1.42      2.27
 山东墨龙                                          8.23      2.33      3.97
 浙江世宝                                         33.40      8.67      4.33
 复星医药                                         26.97     28.00      1.08
 光大银行                                          4.12      4.04      1.15
 东江环保                                         18.18     13.32      1.53
 上海电气                                          8.42      4.09      2.31
 广发证券                                         17.28     17.18      1.13
 华泰证券                                         17.80     15.80      1.27
 东方证券                                         15.30      8.01      2.15
 光大证券                                         15.82     12.04      1.48
 招商证券                                         16.76     12.04      1.57
 中国银河                                         14.11      7.62      2.08
 中原证券                                         12.32      4.45      3.11
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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