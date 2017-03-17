《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月17日

台湾债市：五年公债殖利率早盘跌至逾一个月低位，拥筹码少资金多优势
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
3月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:24时，1港元=0.88937人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为14.37%，低于上交易日收盘的15.18%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.69 5.16 1.02 建设银行 5.89 6.44 1.03 中国银行 3.65 3.97 1.03 农业银行 3.26 3.62 1.01 招商银行 18.81 21.50 0.98 中信银行 6.72 5.31 1.42 交通银行 6.16 6.19 1.12 民生银行 8.81 8.79 1.13 中国人寿 25.57 25.05 1.15 中国平安 35.75 43.00 0.93 中国太保 27.59 29.50 1.05 中信证券 16.31 16.96 1.08 新华人寿 43.36 39.00 1.25 海通证券 15.53 14.32 1.22 华能国际 7.56 5.77 1.47 大唐发电 4.57 2.25 2.28 华电国际 5.05 3.54 1.60 中煤能源 5.82 4.02 1.63 中国神华 16.69 16.46 1.14 中国石油 7.94 5.86 1.52 兖州煤业 10.69 6.21 1.94 中国石化 5.56 5.98 1.05 上海石化 6.47 4.37 1.66 中海油服 12.89 7.85 1.85 仪征化纤 3.83 1.57 2.74 中国铝业 4.82 4.02 1.35 江西铜业 18.60 13.18 1.59 洛阳钼业 4.82 2.95 1.84 紫金矿业 3.45 3.17 1.22 马钢股份 3.39 3.09 1.23 鞍钢股份 5.85 5.96 1.10 重庆钢铁 2.52 2.22 1.28 海螺水泥 21.64 28.20 0.86 洛阳玻璃 26.64 5.85 5.12 京城机电 9.50 3.35 3.19 中联重科 4.82 4.48 1.21 金隅股份 4.75 3.78 1.41 中国国航 8.15 6.26 1.46 东方航空 7.17 4.64 1.74 南方航空 7.85 5.22 1.69 中国远洋 5.78 3.57 1.82 中海集运 4.06 1.77 2.58 中集集团 16.11 13.36 1.36 中海发展 7.02 4.76 1.66 宁沪高速 9.15 10.98 0.94 深高速 8.90 7.68 1.30 成渝高速 5.08 3.37 1.69 皖通高速 14.64 6.30 2.61 广深铁路 5.20 5.01 1.17 中国南车 10.12 7.74 1.47 中国交建 17.55 10.80 1.83 中国铁建 12.60 11.46 1.24 中国中铁 8.75 7.24 1.36 长城汽车 12.38 8.84 1.57 比亚迪 49.49 44.40 1.25 广汽集团 25.90 12.36 2.36 青岛啤酒 32.57 36.00 1.02 白云山 27.76 23.10 1.35 新华制药 14.02 6.44 2.45 海信科龙 14.29 11.00 1.46 南京熊猫 15.30 7.12 2.42 晨鸣纸业 12.13 9.85 1.38 上海医药 21.63 20.70 1.17 中兴通讯 17.16 14.22 1.36 东方电气 10.79 8.47 1.43 潍柴动力 11.33 14.50 0.88 东北电气 8.28 2.54 3.67 广船国际 32.85 16.66 2.22 昆明机床 8.99 2.92 3.46 一拖股份 11.91 4.92 2.72 北辰实业 5.81 3.01 2.17 创业环保 8.41 4.34 2.18 中国中冶 4.90 3.09 1.78 金风科技 16.57 13.10 1.42 丽珠 54.41 44.50 1.37 万科 21.54 23.25 1.04 郑煤机 8.72 5.26 1.86 大连港 2.87 1.42 2.27 山东墨龙 8.23 2.33 3.97 浙江世宝 33.40 8.67 4.33 复星医药 26.97 28.00 1.08 光大银行 4.12 4.04 1.15 东江环保 18.18 13.32 1.53 上海电气 8.42 4.09 2.31 广发证券 17.28 17.18 1.13 华泰证券 17.80 15.80 1.27 东方证券 15.30 8.01 2.15 光大证券 15.82 12.04 1.48 招商证券 16.76 12.04 1.57 中国银河 14.11 7.62 2.08 中原证券 12.32 4.45 3.11 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
路透北京5月25日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 4月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2016年12月末
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/26 28 2.75% 200 2017/5/29 7 2.45% 100