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亚洲 | 2017年 3月 21日 星期二 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月21日

    3月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:11时，1港元=0.88801人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为13.78%，低于上交易日收盘的14.19%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.71      5.22      1.02
 建设银行                                          5.89      6.50      1.02
 中国银行                                          3.65      3.99      1.03
 农业银行                                          3.25      3.65      1.00
 招商银行                                         18.76     21.50      0.98
 中信银行                                          6.68      5.33      1.41
 交通银行                                          6.15      6.19      1.12
 民生银行                                          8.67      8.78      1.11
 中国人寿                                         25.17     25.20      1.12
 中国平安                                         36.27     44.20      0.92
 中国太保                                         27.36     29.70      1.04
 中信证券                                         16.22     17.00      1.07
 新华人寿                                         42.16     38.55      1.23
 海通证券                                         15.17     14.24      1.20
 华能国际                                          7.75      5.75      1.52
 大唐发电                                          4.78      2.29      2.35
 华电国际                                          5.09      3.62      1.58
 中煤能源                                          6.00      4.19      1.61
 中国神华                                         19.89     18.90      1.19
 中国石油                                          8.03      5.90      1.53
 兖州煤业                                         10.78      6.33      1.92
 中国石化                                          5.67      6.11      1.05
 上海石化                                          6.52      4.42      1.66
 中海油服                                         12.88      7.80      1.86
 仪征化纤                                          3.79      1.57      2.72
 中国铝业                                          4.83      3.92      1.39
 江西铜业                                         18.07     12.96      1.57
 洛阳钼业                                          4.64      2.86      1.83
 紫金矿业                                          3.47      3.13      1.25
 马钢股份                                          3.30      3.04      1.22
 鞍钢股份                                          5.68      5.89      1.09
 重庆钢铁                                          2.52      2.24      1.27
 海螺水泥                                         21.45     27.85      0.87
 洛阳玻璃                                         26.02      5.77      5.08
 京城机电                                          9.06      3.28      3.11
 中联重科                                          4.80      4.60      1.18
 金隅股份                                          4.68      3.74      1.41
 中国国航                                          8.07      6.39      1.42
 东方航空                                          7.12      4.73      1.70
 南方航空                                          7.76      5.40      1.62
 中国远洋                                          5.81      3.63      1.80
 中海集运                                          4.09      1.81      2.54
 中集集团                                         15.94     13.36      1.34
 中海发展                                          7.11      4.78      1.68
 宁沪高速                                          9.31     10.96      0.96
 深高速                                            8.80      7.22      1.37
 成渝高速                                          5.13      3.48      1.66
 皖通高速                                         16.73      6.58      2.86
 广深铁路                                          5.19      4.97      1.18
 中国南车                                         10.27      7.91      1.46
 中国交建                                         18.70     11.48      1.83
 中国铁建                                         13.13     11.78      1.26
 中国中铁                                          8.93      7.45      1.35
 长城汽车                                         12.35      8.80      1.58
 比亚迪                                           49.30     44.40      1.25
 广汽集团                                         25.89     12.46      2.34
 青岛啤酒                                         33.70     36.75      1.03
 白云山                                           29.39     24.55      1.35
 新华制药                                         14.46      7.02      2.32
 海信科龙                                         14.65     11.12      1.48
 南京熊猫                                         15.42      7.08      2.45
 晨鸣纸业                                         12.31      9.95      1.39
 上海医药                                         22.64     21.05      1.21
 中兴通讯                                         17.05     14.76      1.30
 东方电气                                         10.79      8.55      1.42
 潍柴动力                                         11.68     14.96      0.88
 东北电气                                          8.24      2.55      3.64
 广船国际                                         32.45     16.20      2.26
 昆明机床                                          8.54      2.52      3.82
 一拖股份                                         11.96      4.98      2.70
 北辰实业                                          5.71      3.11      2.07
 创业环保                                          8.46      4.42      2.16
 中国中冶                                          4.99      3.15      1.78
 金风科技                                         16.72     13.14      1.43
 丽珠                                             55.30     45.90      1.36
 万科                                             21.18     22.90      1.04
 郑煤机                                            8.61      5.28      1.84
 大连港                                            2.94      1.46      2.27
 山东墨龙                                          7.91      2.30      3.87
 浙江世宝                                         33.11      8.88      4.20
 复星医药                                         27.69     29.00      1.08
 光大银行                                          4.10      3.97      1.16
 东江环保                                         18.25     14.00      1.47
 上海电气                                          8.42      4.18      2.27
 广发证券                                         17.18     17.28      1.12
 华泰证券                                         17.38     15.94      1.23
 东方证券                                         15.08      7.90      2.15
 光大证券                                         15.67     12.18      1.45
 招商证券                                         16.59     12.12      1.54
 中国银河                                         13.99      7.67      2.05
 中原证券                                         12.32      4.34      3.20
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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