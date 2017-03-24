《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月24日

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
3月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:25时，1港元=0.88681人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为15.71%，高于上交易日收盘的14.95%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.69 5.16 1.02 建设银行 5.84 6.39 1.03 中国银行 3.63 3.92 1.04 农业银行 3.25 3.59 1.02 招商银行 18.78 21.10 1.00 中信银行 6.70 5.24 1.44 交通银行 6.10 6.09 1.13 民生银行 8.60 8.58 1.13 中国人寿 24.90 24.00 1.17 中国平安 36.55 43.85 0.94 中国太保 27.07 28.50 1.07 中信证券 16.29 16.58 1.11 新华人寿 41.71 37.10 1.27 海通证券 15.06 13.88 1.22 华能国际 7.25 5.33 1.53 大唐发电 4.71 2.17 2.45 华电国际 5.04 3.45 1.65 中煤能源 5.94 4.07 1.65 中国神华 19.29 18.56 1.17 中国石油 7.96 5.78 1.55 兖州煤业 10.78 6.18 1.97 中国石化 5.80 6.20 1.05 上海石化 6.46 4.41 1.65 中海油服 12.84 7.61 1.90 仪征化纤 3.75 1.54 2.75 中国铝业 4.81 3.84 1.41 江西铜业 17.83 12.62 1.59 洛阳钼业 4.54 2.72 1.88 紫金矿业 3.42 3.07 1.26 马钢股份 3.33 2.86 1.31 鞍钢股份 5.55 5.65 1.11 重庆钢铁 2.52 2.24 1.27 海螺水泥 21.50 27.70 0.88 洛阳玻璃 24.31 5.71 4.80 京城机电 9.20 3.30 3.14 中联重科 4.89 4.44 1.24 金隅股份 4.76 3.53 1.52 中国国航 8.72 6.57 1.50 东方航空 7.29 4.77 1.72 南方航空 7.88 5.45 1.63 中国远洋 5.98 3.53 1.91 中海集运 4.13 1.76 2.65 中集集团 16.10 13.00 1.40 中海发展 7.36 4.68 1.77 宁沪高速 9.32 10.80 0.97 深高速 8.76 7.07 1.40 成渝高速 5.10 3.40 1.69 皖通高速 17.18 6.43 3.01 广深铁路 5.28 4.99 1.19 中国南车 10.55 7.91 1.50 中国交建 18.89 11.42 1.87 中国铁建 13.64 11.80 1.30 中国中铁 9.15 7.58 1.36 长城汽车 12.52 9.10 1.55 比亚迪 49.65 44.65 1.25 广汽集团 26.22 12.70 2.33 青岛啤酒 34.04 35.55 1.08 白云山 29.72 24.05 1.39 新华制药 14.40 7.14 2.27 海信科龙 14.30 10.94 1.47 南京熊猫 15.16 6.86 2.49 晨鸣纸业 12.24 9.76 1.41 上海医药 23.03 21.00 1.24 中兴通讯 17.90 15.20 1.33 东方电气 10.79 8.35 1.46 潍柴动力 11.28 13.70 0.93 东北电气 7.84 2.53 3.49 广船国际 33.09 15.98 2.34 昆明机床 7.32 2.49 3.32 一拖股份 11.93 4.84 2.78 北辰实业 5.39 2.99 2.03 创业环保 8.32 4.33 2.17 中国中冶 5.17 3.07 1.90 金风科技 17.43 13.02 1.51 丽珠 56.25 44.55 1.42 万科 21.49 22.70 1.07 郑煤机 8.68 4.97 1.97 大连港 2.99 1.44 2.34 山东墨龙 7.62 2.24 3.84 浙江世宝 33.35 8.95 4.20 复星医药 28.13 28.95 1.10 光大银行 4.05 3.91 1.17 东江环保 18.02 13.50 1.51 上海电气 8.42 4.08 2.33 广发证券 17.27 16.82 1.16 华泰证券 17.02 15.54 1.24 东方证券 15.06 7.77 2.19 光大证券 15.66 12.14 1.45 招商证券 16.59 12.02 1.56 中国银河 14.50 7.45 2.19 中原证券 12.56 4.25 3.33 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。