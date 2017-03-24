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亚洲 | 2017年 3月 24日 星期五 16:26 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月24日

    3月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时
间16:25时，1港元=0.88681人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为15.71%，高于上交易日收盘的14.95%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.69      5.16      1.02
 建设银行                                          5.84      6.39      1.03
 中国银行                                          3.63      3.92      1.04
 农业银行                                          3.25      3.59      1.02
 招商银行                                         18.78     21.10      1.00
 中信银行                                          6.70      5.24      1.44
 交通银行                                          6.10      6.09      1.13
 民生银行                                          8.60      8.58      1.13
 中国人寿                                         24.90     24.00      1.17
 中国平安                                         36.55     43.85      0.94
 中国太保                                         27.07     28.50      1.07
 中信证券                                         16.29     16.58      1.11
 新华人寿                                         41.71     37.10      1.27
 海通证券                                         15.06     13.88      1.22
 华能国际                                          7.25      5.33      1.53
 大唐发电                                          4.71      2.17      2.45
 华电国际                                          5.04      3.45      1.65
 中煤能源                                          5.94      4.07      1.65
 中国神华                                         19.29     18.56      1.17
 中国石油                                          7.96      5.78      1.55
 兖州煤业                                         10.78      6.18      1.97
 中国石化                                          5.80      6.20      1.05
 上海石化                                          6.46      4.41      1.65
 中海油服                                         12.84      7.61      1.90
 仪征化纤                                          3.75      1.54      2.75
 中国铝业                                          4.81      3.84      1.41
 江西铜业                                         17.83     12.62      1.59
 洛阳钼业                                          4.54      2.72      1.88
 紫金矿业                                          3.42      3.07      1.26
 马钢股份                                          3.33      2.86      1.31
 鞍钢股份                                          5.55      5.65      1.11
 重庆钢铁                                          2.52      2.24      1.27
 海螺水泥                                         21.50     27.70      0.88
 洛阳玻璃                                         24.31      5.71      4.80
 京城机电                                          9.20      3.30      3.14
 中联重科                                          4.89      4.44      1.24
 金隅股份                                          4.76      3.53      1.52
 中国国航                                          8.72      6.57      1.50
 东方航空                                          7.29      4.77      1.72
 南方航空                                          7.88      5.45      1.63
 中国远洋                                          5.98      3.53      1.91
 中海集运                                          4.13      1.76      2.65
 中集集团                                         16.10     13.00      1.40
 中海发展                                          7.36      4.68      1.77
 宁沪高速                                          9.32     10.80      0.97
 深高速                                            8.76      7.07      1.40
 成渝高速                                          5.10      3.40      1.69
 皖通高速                                         17.18      6.43      3.01
 广深铁路                                          5.28      4.99      1.19
 中国南车                                         10.55      7.91      1.50
 中国交建                                         18.89     11.42      1.87
 中国铁建                                         13.64     11.80      1.30
 中国中铁                                          9.15      7.58      1.36
 长城汽车                                         12.52      9.10      1.55
 比亚迪                                           49.65     44.65      1.25
 广汽集团                                         26.22     12.70      2.33
 青岛啤酒                                         34.04     35.55      1.08
 白云山                                           29.72     24.05      1.39
 新华制药                                         14.40      7.14      2.27
 海信科龙                                         14.30     10.94      1.47
 南京熊猫                                         15.16      6.86      2.49
 晨鸣纸业                                         12.24      9.76      1.41
 上海医药                                         23.03     21.00      1.24
 中兴通讯                                         17.90     15.20      1.33
 东方电气                                         10.79      8.35      1.46
 潍柴动力                                         11.28     13.70      0.93
 东北电气                                          7.84      2.53      3.49
 广船国际                                         33.09     15.98      2.34
 昆明机床                                          7.32      2.49      3.32
 一拖股份                                         11.93      4.84      2.78
 北辰实业                                          5.39      2.99      2.03
 创业环保                                          8.32      4.33      2.17
 中国中冶                                          5.17      3.07      1.90
 金风科技                                         17.43     13.02      1.51
 丽珠                                             56.25     44.55      1.42
 万科                                             21.49     22.70      1.07
 郑煤机                                            8.68      4.97      1.97
 大连港                                            2.99      1.44      2.34
 山东墨龙                                          7.62      2.24      3.84
 浙江世宝                                         33.35      8.95      4.20
 复星医药                                         28.13     28.95      1.10
 光大银行                                          4.05      3.91      1.17
 东江环保                                         18.02     13.50      1.51
 上海电气                                          8.42      4.08      2.33
 广发证券                                         17.27     16.82      1.16
 华泰证券                                         17.02     15.54      1.24
 东方证券                                         15.06      7.77      2.19
 光大证券                                         15.66     12.14      1.45
 招商证券                                         16.59     12.02      1.56
 中国银河                                         14.50      7.45      2.19
 中原证券                                         12.56      4.25      3.33
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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