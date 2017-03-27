版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 27日 星期一 16:21 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月27日

    路透3月27日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周1收市价及比价:(本地时间16:20
时，1港元=0.88506人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为
17.8%，高于上交易日收盘的15.71%。
    
   公司名        A股代码       H股代码     A股价格(元)  H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                         4.75            5.12           1.05
 建设银行                                         5.92            6.33           1.06
 中国银行                                         3.65            3.87           1.07
 农业银行                                         3.28            3.57           1.04
 招商银行                                        19.10           20.70           1.04
 中信银行                                         6.73            5.19           1.47
 交通银行                                         6.18            6.05           1.15
 民生银行                                         8.61            8.40           1.16
 中国人寿                                        25.09           23.80           1.19
 中国平安                                        36.74           43.50           0.95
 中国太保                                        27.03           28.20           1.08
 中信证券                                        16.26           16.56           1.11
 新华人寿                                        41.75           36.70           1.29
 海通证券                                        14.95           13.70           1.23
 华能国际                                         7.15            5.25           1.54
 大唐发电                                         4.74            2.14           2.50
 华电国际                                         5.05            3.35           1.70
 中煤能源                                         5.88            3.93           1.69
 中国神华                                        19.08           18.28           1.18
 中国石油                                         7.92            5.75           1.56
 兖州煤业                                        10.84            6.01           2.04
 中国石化                                         5.71            6.21           1.04
 上海石化                                         6.46            4.31           1.69
 中海油服                                        12.70            7.53           1.91
 仪征化纤                                         3.74            1.50           2.82
 中国铝业                                         4.75            3.60           1.49
 江西铜业                                        17.55           12.24           1.62
 洛阳钼业                                         4.56            2.54           2.03
 紫金矿业                                         3.47            2.98           1.32
 马钢股份                                         3.28            2.74           1.35
 鞍钢股份                                         5.47            5.37           1.15
 重庆钢铁                                         2.52            2.18           1.31
 海螺水泥                                        21.29           26.85           0.90
 洛阳玻璃                                        24.04            5.60           4.85
 京城机电                                         9.24            3.29           3.17
 中联重科                                         4.83            4.16           1.31
 金隅股份                                         4.71            3.29           1.62
 中国国航                                         8.60            6.48           1.50
 东方航空                                         7.30            4.62           1.79
 南方航空                                         7.88            5.49           1.62
 中国远洋                                         5.89            3.40           1.96
 中海集运                                         4.14            1.69           2.77
 中集集团                                        16.15           12.64           1.44
 中海发展                                         7.29            4.59           1.79
 宁沪高速                                         9.35           11.04           0.96
 深高速                                           8.73            6.97           1.42
 成渝高速                                         5.12            3.41           1.70
 皖通高速                                        16.98            6.34           3.03
 广深铁路                                         5.36            4.97           1.22
 中国南车                                        10.46            7.65           1.54
 中国交建                                        18.24           11.14           1.85
 中国铁建                                        13.37           11.54           1.31
 中国中铁                                         9.05            7.44           1.37
 长城汽车                                        12.54            8.89           1.59
 比亚迪                                          49.60           44.25           1.27
 广汽集团                                        26.57           12.66           2.37
 青岛啤酒                                        34.30           35.90           1.08
 白云山                                          28.99           23.50           1.39
 新华制药                                        14.40            7.01           2.32
 海信科龙                                        14.33           10.90           1.49
 南京熊猫                                        15.15            6.78           2.52
 晨鸣纸业                                        12.35            9.69           1.44
 上海医药                                        22.64           20.60           1.24
 中兴通讯                                        17.53           14.68           1.35
 东方电气                                        10.79            8.42           1.45
 潍柴动力                                        11.26           13.74           0.93
 东北电气                                         7.94            2.48           3.62
 广船国际                                        33.10           15.34           2.44
 昆明机床                                         6.95            2.49           3.15
 一拖股份                                        12.01            4.71           2.88
 北辰实业                                         5.40            2.89           2.11
 创业环保                                         8.33            4.25           2.21
 中国中冶                                         5.07            2.97           1.93
 金风科技                                        17.42           12.86           1.53
 丽珠                                            56.89           43.45           1.48
 万科                                            21.20           21.65           1.11
 郑煤机                                           8.98            4.93           2.06
 大连港                                           3.08            1.44           2.42
 山东墨龙                                         7.51            2.22           3.82
 浙江世宝                                        34.68            9.02           4.34
 复星医药                                        27.90           28.95           1.09
 光大银行                                         4.09            3.87           1.19
 东江环保                                        18.05           13.50           1.51
 上海电气                                         8.42            3.93           2.42
 广发证券                                        17.26           16.64           1.17
 华泰证券                                        17.02           15.38           1.25
 东方证券                                        15.01            7.77           2.18
 光大证券                                        15.61           12.08           1.46
 招商证券                                        16.58           12.02           1.56
 中国银河                                        14.64            7.40           2.24
 中原证券                                        12.99            4.15           3.54
                  
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐