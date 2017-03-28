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亚洲 | 2017年 3月 28日 星期二 18:54 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月28日

    路透3月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周2收市价及比价:(本地时间18:5
3时，1港元=0.88621人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为16.49%，低于上交易日收盘的17.80%。
    
  公司名       A股代码         H股代码      A股价格(元   H股价格(港元)    A/H股比价
                                                )                        
 工商银行                                         4.75             5.15         1.04
 建设银行                                         5.91             6.38         1.05
 中国银行                                         3.64             3.91         1.05
 农业银行                                         3.28             3.57         1.04
 招商银行                                        18.97            20.95         1.02
 中信银行                                         6.64             5.20         1.44
 交通银行                                         6.18             6.09         1.15
 民生银行                                         8.55             8.48         1.14
 中国人寿                                        25.06            24.05         1.18
 中国平安                                        36.73            43.80         0.95
 中国太保                                        27.06            28.10         1.09
 中信证券                                        16.19            16.60         1.10
 新华人寿                                        41.70            36.95         1.27
 海通证券                                        14.87            13.66         1.23
 华能国际                                         7.15             5.25         1.54
 大唐发电                                         4.39             2.10         2.36
 华电国际                                         5.01             3.37         1.68
 中煤能源                                         5.86             3.98         1.66
 中国神华                                        19.06            18.50         1.16
 中国石油                                         7.85             5.77         1.54
 兖州煤业                                        10.73             6.09         1.99
 中国石化                                         5.67             6.28         1.02
 上海石化                                         6.43             4.36         1.66
 中海油服                                        12.67             7.49         1.91
 仪征化纤                                         3.74             1.52         2.78
 中国铝业                                         4.67             3.78         1.39
 江西铜业                                        17.66            12.34         1.61
 洛阳钼业                                         4.64             2.61         2.01
 紫金矿业                                         3.44             2.96         1.31
 马钢股份                                         3.29             2.74         1.35
 鞍钢股份                                         5.49             5.45         1.14
 重庆钢铁                                         2.52             2.18         1.30
 海螺水泥                                        21.30            26.85         0.90
 洛阳玻璃                                        24.80             5.66         4.94
 京城机电                                         9.70             3.33         3.29
 中联重科                                         4.83             4.27         1.28
 金隅股份                                         4.72             3.37         1.58
 中国国航                                         8.32             6.47         1.45
 东方航空                                         7.15             4.59         1.76
 南方航空                                         7.94             5.34         1.68
 中国远洋                                         6.07             3.46         1.98
 中海集运                                         4.21             1.70         2.79
 中集集团                                        16.27            13.08         1.40
 中海发展                                         7.32             4.70         1.76
 宁沪高速                                         9.46            11.12         0.96
 深高速                                           8.60             6.95         1.40
 成渝高速                                         5.11             3.45         1.67
 皖通高速                                        17.36             6.36         3.08
 广深铁路                                         5.27             5.02         1.18
 中国南车                                        10.47             7.69         1.54
 中国交建                                        18.11            11.24         1.82
 中国铁建                                        13.26            11.54         1.30
 中国中铁                                         8.99             7.43         1.37
 长城汽车                                        12.52             9.05         1.56
 比亚迪                                          49.90            44.45         1.27
 广汽集团                                        26.68            12.82         2.35
 青岛啤酒                                        33.99            36.35         1.06
 白云山                                          28.70            23.00         1.41
 新华制药                                        14.05             6.88         2.30
 海信科龙                                        13.87            10.86         1.44
 南京熊猫                                        15.31             6.78         2.55
 晨鸣纸业                                        12.20             9.50         1.45
 上海医药                                        23.05            20.70         1.26
 中兴通讯                                        17.51            14.94         1.32
 东方电气                                        10.39             7.90         1.48
 潍柴动力                                        11.32            13.78         0.93
 东北电气                                         8.02             2.46         3.68
 广船国际                                        32.72            15.70         2.35
 昆明机床                                         6.60             2.49         2.99
 一拖股份                                        11.84             4.75         2.81
 北辰实业                                         5.40             2.97         2.05
 创业环保                                         8.24             4.24         2.19
 中国中冶                                         5.08             2.98         1.92
 金风科技                                        17.10            12.76         1.51
 丽珠                                            56.03            44.30         1.43
 万科                                            21.27            22.15         1.08
 郑煤机                                           8.98             4.90         2.07
 大连港                                           3.01             1.43         2.38
 山东墨龙                                         7.78             2.23         3.94
 浙江世宝                                        34.65             9.00         4.34
 复星医药                                        28.14            29.00         1.09
 光大银行                                         4.09             3.91         1.18
 东江环保                                        17.93            13.36         1.51
 上海电气                                         8.42             3.90         2.44
 广发证券                                        17.16            16.58         1.17
 华泰证券                                        17.02            15.42         1.25
 东方证券                                        14.91             7.82         2.15
 光大证券                                        15.56            12.08         1.45
 招商证券                                        16.44            12.00         1.55
 中国银河                                        14.56             7.44         2.21
 中原证券                                        13.26             4.19         3.57
                      
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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