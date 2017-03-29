《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月29日

韩国个股：SK海力士称将分拆晶圆代工业务
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
路透3月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间1 6:16时，1港元=0.88698人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为16.4%，低于上交易日收盘的16.49%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.78 5.17 1.04 建设银行 5.93 6.41 1.04 中国银行 3.65 3.93 1.05 农业银行 3.29 3.60 1.03 招商银行 19.09 21.10 1.02 中信银行 6.60 5.22 1.43 交通银行 6.15 6.09 1.14 民生银行 8.52 8.48 1.13 中国人寿 24.87 24.05 1.17 中国平安 36.78 43.80 0.95 中国太保 26.63 28.30 1.06 中信证券 16.14 16.50 1.10 新华人寿 41.44 36.80 1.27 海通证券 14.64 13.54 1.22 华能国际 7.09 5.21 1.53 大唐发电 4.28 2.12 2.28 华电国际 4.99 3.30 1.70 中煤能源 6.03 4.04 1.68 中国神华 19.15 18.52 1.17 中国石油 7.85 5.75 1.54 兖州煤业 10.99 6.09 2.03 中国石化 5.69 6.35 1.01 上海石化 6.44 4.42 1.64 中海油服 12.74 7.45 1.93 仪征化纤 3.75 1.52 2.78 中国铝业 4.70 3.77 1.41 江西铜业 17.82 12.40 1.62 洛阳钼业 4.55 2.58 1.99 紫金矿业 3.46 2.98 1.31 马钢股份 3.34 2.87 1.31 鞍钢股份 5.59 5.60 1.13 重庆钢铁 2.52 2.14 1.33 海螺水泥 21.30 27.30 0.88 洛阳玻璃 24.15 5.64 4.83 京城机电 9.54 3.29 3.27 中联重科 4.86 4.30 1.27 金隅股份 4.79 3.39 1.59 中国国航 8.37 6.45 1.46 东方航空 7.19 4.61 1.76 南方航空 8.19 5.44 1.70 中国远洋 6.16 3.63 1.91 中海集运 4.35 1.76 2.79 中集集团 16.47 13.24 1.40 中海发展 7.47 4.68 1.80 宁沪高速 9.39 11.28 0.94 深高速 8.72 6.98 1.41 成渝高速 5.24 3.50 1.69 皖通高速 17.09 6.38 3.02 广深铁路 5.30 4.96 1.20 中国南车 10.50 7.71 1.54 中国交建 18.19 11.08 1.85 中国铁建 13.39 11.58 1.30 中国中铁 9.06 7.43 1.37 长城汽车 12.47 9.00 1.56 比亚迪 48.80 43.00 1.28 广汽集团 26.57 12.84 2.33 青岛啤酒 33.56 35.85 1.06 白云山 28.62 23.00 1.40 新华制药 14.00 6.76 2.33 海信科龙 13.86 11.22 1.39 南京熊猫 15.17 6.70 2.55 晨鸣纸业 12.18 9.47 1.45 上海医药 23.01 20.75 1.25 中兴通讯 17.05 14.20 1.35 东方电气 10.35 7.73 1.51 潍柴动力 11.20 13.78 0.92 东北电气 7.81 2.46 3.58 广船国际 32.84 15.56 2.38 昆明机床 6.30 2.49 2.85 一拖股份 11.56 4.61 2.83 北辰实业 5.30 2.93 2.04 创业环保 8.21 4.17 2.22 中国中冶 5.14 3.01 1.93 金风科技 17.16 12.46 1.55 丽珠 56.08 46.05 1.37 万科 21.01 21.15 1.12 郑煤机 8.77 4.96 1.99 大连港 3.31 1.49 2.50 山东墨龙 7.58 2.19 3.90 浙江世宝 33.24 8.86 4.23 复星医药 27.48 28.00 1.11 光大银行 4.08 3.91 1.18 东江环保 17.78 13.30 1.51 上海电气 8.42 3.90 2.43 广发证券 17.09 16.58 1.16 华泰证券 16.82 15.42 1.23 东方证券 14.79 7.70 2.17 光大证券 15.44 12.00 1.45 招商证券 16.38 12.00 1.54 中国银河 13.53 7.39 2.06 中原证券 11.99 4.16 3.25 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
SK海力士为全球第二大记忆体芯片制造商，仅次于三星电子。SK海力士表示，此举将有助晶圆代工业务强化长期竞争力。公司并未提供进一步细节。
* 国际美元偏强，台币随亚洲新兴货币走弱 * 出口商抛汇卖压明显增加，外资偏向汇出 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北5月24日 - 台币兑美元周三微幅收贬。交易员表示，国际美元偏强，多数亚洲新兴货币走弱，不过今日出口商抛汇卖压明显增加，令台币多在平盘附近震荡，终场第二日收低。 他们指出，台币随亚币走弱，因较周一高位已贬值逾2角，忍了两天的出口商今日终于宣泄卖压，令台币无法贬逾30.200价位；至于外资两边皆有操作，但较偏向买美元。 〞今天就是出口商丢，想看到30.200不容易啊。〞一银行交易员说。 评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级的消息，也打击亚币人气。不过大型银行交易员表示，中国一向走自己的路，不太会受到国外评级机构的影响。今日人民币虽然走贬但幅度有限，效应对台币影响甚微。 至于经过近日大幅波动的海外NDF，美元/台币换汇点折价幅度几乎回到上周五央行发表管理汇率机制不变说法前的水准。 一大型银行交易员称，有听说海外一些避
路透5月24日 - 金价周三持稳，中止上日下跌走势，投资人静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚公布上次会议纪录。