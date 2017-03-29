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亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月29日

    路透3月29日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间1
6:16时，1港元=0.88698人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为16.4%，低于上交易日收盘的16.49%。
    
  公司名       A股代码        H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元    A/H股比价
                                                            )        
 工商银行                                        4.78          5.17           1.04
 建设银行                                        5.93          6.41           1.04
 中国银行                                        3.65          3.93           1.05
 农业银行                                        3.29          3.60           1.03
 招商银行                                       19.09         21.10           1.02
 中信银行                                        6.60          5.22           1.43
 交通银行                                        6.15          6.09           1.14
 民生银行                                        8.52          8.48           1.13
 中国人寿                                       24.87         24.05           1.17
 中国平安                                       36.78         43.80           0.95
 中国太保                                       26.63         28.30           1.06
 中信证券                                       16.14         16.50           1.10
 新华人寿                                       41.44         36.80           1.27
 海通证券                                       14.64         13.54           1.22
 华能国际                                        7.09          5.21           1.53
 大唐发电                                        4.28          2.12           2.28
 华电国际                                        4.99          3.30           1.70
 中煤能源                                        6.03          4.04           1.68
 中国神华                                       19.15         18.52           1.17
 中国石油                                        7.85          5.75           1.54
 兖州煤业                                       10.99          6.09           2.03
 中国石化                                        5.69          6.35           1.01
 上海石化                                        6.44          4.42           1.64
 中海油服                                       12.74          7.45           1.93
 仪征化纤                                        3.75          1.52           2.78
 中国铝业                                        4.70          3.77           1.41
 江西铜业                                       17.82         12.40           1.62
 洛阳钼业                                        4.55          2.58           1.99
 紫金矿业                                        3.46          2.98           1.31
 马钢股份                                        3.34          2.87           1.31
 鞍钢股份                                        5.59          5.60           1.13
 重庆钢铁                                        2.52          2.14           1.33
 海螺水泥                                       21.30         27.30           0.88
 洛阳玻璃                                       24.15          5.64           4.83
 京城机电                                        9.54          3.29           3.27
 中联重科                                        4.86          4.30           1.27
 金隅股份                                        4.79          3.39           1.59
 中国国航                                        8.37          6.45           1.46
 东方航空                                        7.19          4.61           1.76
 南方航空                                        8.19          5.44           1.70
 中国远洋                                        6.16          3.63           1.91
 中海集运                                        4.35          1.76           2.79
 中集集团                                       16.47         13.24           1.40
 中海发展                                        7.47          4.68           1.80
 宁沪高速                                        9.39         11.28           0.94
 深高速                                          8.72          6.98           1.41
 成渝高速                                        5.24          3.50           1.69
 皖通高速                                       17.09          6.38           3.02
 广深铁路                                        5.30          4.96           1.20
 中国南车                                       10.50          7.71           1.54
 中国交建                                       18.19         11.08           1.85
 中国铁建                                       13.39         11.58           1.30
 中国中铁                                        9.06          7.43           1.37
 长城汽车                                       12.47          9.00           1.56
 比亚迪                                         48.80         43.00           1.28
 广汽集团                                       26.57         12.84           2.33
 青岛啤酒                                       33.56         35.85           1.06
 白云山                                         28.62         23.00           1.40
 新华制药                                       14.00          6.76           2.33
 海信科龙                                       13.86         11.22           1.39
 南京熊猫                                       15.17          6.70           2.55
 晨鸣纸业                                       12.18          9.47           1.45
 上海医药                                       23.01         20.75           1.25
 中兴通讯                                       17.05         14.20           1.35
 东方电气                                       10.35          7.73           1.51
 潍柴动力                                       11.20         13.78           0.92
 东北电气                                        7.81          2.46           3.58
 广船国际                                       32.84         15.56           2.38
 昆明机床                                        6.30          2.49           2.85
 一拖股份                                       11.56          4.61           2.83
 北辰实业                                        5.30          2.93           2.04
 创业环保                                        8.21          4.17           2.22
 中国中冶                                        5.14          3.01           1.93
 金风科技                                       17.16         12.46           1.55
 丽珠                                           56.08         46.05           1.37
 万科                                           21.01         21.15           1.12
 郑煤机                                          8.77          4.96           1.99
 大连港                                          3.31          1.49           2.50
 山东墨龙                                        7.58          2.19           3.90
 浙江世宝                                       33.24          8.86           4.23
 复星医药                                       27.48         28.00           1.11
 光大银行                                        4.08          3.91           1.18
 东江环保                                       17.78         13.30           1.51
 上海电气                                        8.42          3.90           2.43
 广发证券                                       17.09         16.58           1.16
 华泰证券                                       16.82         15.42           1.23
 东方证券                                       14.79          7.70           2.17
 光大证券                                       15.44         12.00           1.45
 招商证券                                       16.38         12.00           1.54
 中国银河                                       13.53          7.39           2.06
 中原证券                                       11.99          4.16           3.25
                          
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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