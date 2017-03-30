版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 16:18 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月30日

    路透3月30日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:1
8时，1港元=0.88691人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为
17.14%，高于上交易日收盘的16.40%。
    
   公司名      A股代码       H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                        4.81           5.12             1.06
 建设银行                                        5.93           6.33             1.06
 中国银行                                        3.66           3.90             1.06
 农业银行                                        3.29           3.58             1.04
 招商银行                                       19.02          20.80             1.03
 中信银行                                        6.63           5.15             1.45
 交通银行                                        6.14           6.06             1.14
 民生银行                                        8.46           8.38             1.14
 中国人寿                                       24.80          23.95             1.17
 中国平安                                       36.75          44.05             0.94
 中国太保                                       27.05          28.15             1.08
 中信证券                                       16.07          16.20             1.12
 新华人寿                                       41.95          36.75             1.29
 海通证券                                       14.64          13.14             1.26
 华能国际                                        7.17           5.16             1.57
 大唐发电                                        4.71           2.29             2.32
 华电国际                                        5.04           3.31             1.72
 中煤能源                                        6.04           3.97             1.72
 中国神华                                       19.19          18.20             1.19
 中国石油                                        7.86           5.76             1.54
 兖州煤业                                       11.15           6.04             2.08
 中国石化                                        5.67           6.36             1.01
 上海石化                                        6.39           4.35             1.66
 中海油服                                       12.54           7.47             1.89
 仪征化纤                                        3.68           1.51             2.75
 中国铝业                                        4.58           3.80             1.36
 江西铜业                                       17.11          12.36             1.56
 洛阳钼业                                        4.48           2.52             2.00
 紫金矿业                                        3.40           2.94             1.30
 马钢股份                                        3.29           2.80             1.32
 鞍钢股份                                        5.50           5.55             1.12
 重庆钢铁                                        2.52           2.04             1.39
 海螺水泥                                       20.89          26.75             0.88
 洛阳玻璃                                       23.05           5.60             4.64
 京城机电                                        9.23           3.17             3.28
 中联重科                                        4.85           4.29             1.27
 金隅股份                                        4.83           3.24             1.68
 中国国航                                        8.32           6.31             1.49
 东方航空                                        7.04           4.50             1.76
 南方航空                                        8.20           5.25             1.76
 中国远洋                                        6.01           3.64             1.86
 中海集运                                        4.33           1.76             2.77
 中集集团                                       16.23          13.00             1.41
 中海发展                                        7.36           4.52             1.84
 宁沪高速                                        9.34          11.34             0.93
 深高速                                          8.57           7.03             1.37
 成渝高速                                        5.20           3.45             1.70
 皖通高速                                       16.45           6.31             2.94
 广深铁路                                        5.22           4.74             1.24
 中国南车                                       10.31           7.56             1.54
 中国交建                                       18.02          10.96             1.85
 中国铁建                                       13.19          11.44             1.30
 中国中铁                                        9.06           7.41             1.38
 长城汽车                                       12.52           8.84             1.60
 比亚迪                                         47.82          42.80             1.26
 广汽集团                                       25.97          12.62             2.32
 青岛啤酒                                       32.83          36.05             1.03
 白云山                                         28.26          23.00             1.39
 新华制药                                       13.78           6.57             2.36
 海信科龙                                       13.65          11.40             1.35
 南京熊猫                                       14.86           6.42             2.61
 晨鸣纸业                                       12.00           9.25             1.46
 上海医药                                       23.18          20.45             1.28
 中兴通讯                                       17.00          14.20             1.35
 东方电气                                       10.08           7.59             1.50
 潍柴动力                                       11.30          13.86             0.92
 东北电气                                        7.56           2.45             3.48
 广船国际                                       31.93          15.26             2.36
 昆明机床                                        6.40           2.49             2.90
 一拖股份                                       11.17           4.48             2.81
 北辰实业                                        5.24           2.91             2.03
 创业环保                                        8.09           4.24             2.15
 中国中冶                                        5.17           2.97             1.96
 金风科技                                       16.14          11.90             1.53
 丽珠                                           55.94          45.10             1.40
 万科                                           20.53          20.95             1.10
 郑煤机                                          8.48           4.94             1.94
 大连港                                          3.34           1.47             2.56
 山东墨龙                                        7.33           2.18             3.79
 浙江世宝                                       32.00           8.70             4.15
 复星医药                                       27.69          28.00             1.12
 光大银行                                        4.09           3.89             1.19
 东江环保                                       17.79          13.22             1.52
 上海电气                                        8.42           3.81             2.49
 广发证券                                       17.06          16.32             1.18
 华泰证券                                       16.81          15.28             1.24
 东方证券                                       14.72           7.59             2.19
 光大证券                                       15.42          11.96             1.45
 招商证券                                       16.37          11.92             1.55
 中国银河                                       13.17           7.18             2.07
 中原证券                                       11.47           4.08             3.17
                              
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐