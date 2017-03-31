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亚洲 | 2017年 3月 31日 星期五 16:29 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--3月31日

    路透3月31日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:
28时，1港元=0.88686人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为18.56%，高于上交易日收盘的17.14%。
    
   公司名       A股代码       H股代码      A股价格(元)   H股价格(港元    A/H股比价
                                                              )        
 工商银行                                          4.84          5.08           1.07
 建设银行                                          5.94          6.25           1.07
 中国银行                                          3.70          3.86           1.08
 农业银行                                          3.34          3.58           1.05
 招商银行                                         19.17         20.55           1.05
 中信银行                                          6.71          5.15           1.47
 交通银行                                          6.23          6.04           1.16
 民生银行                                          8.48          8.30           1.15
 中国人寿                                         25.30         23.85           1.20
 中国平安                                         37.01         43.50           0.96
 中国太保                                         27.42         28.05           1.10
 中信证券                                         16.11         16.00           1.14
 新华人寿                                         42.19         37.00           1.29
 海通证券                                         14.60         13.14           1.25
 华能国际                                          7.17          5.19           1.56
 大唐发电                                          4.93          2.34           2.38
 华电国际                                          5.04          3.31           1.72
 中煤能源                                          6.11          3.92           1.76
 中国神华                                         19.36         18.04           1.21
 中国石油                                          7.87          5.69           1.56
 兖州煤业                                         11.40          6.04           2.13
 中国石化                                          5.74          6.30           1.03
 上海石化                                          6.40          4.31           1.67
 中海油服                                         12.65          7.46           1.91
 仪征化纤                                          3.66          1.53           2.70
 中国铝业                                          4.65          3.80           1.38
 江西铜业                                         17.25         12.10           1.61
 洛阳钼业                                          4.71          2.75           1.93
 紫金矿业                                          3.38          2.88           1.32
 马钢股份                                          3.26          2.80           1.31
 鞍钢股份                                          5.52          5.53           1.13
 重庆钢铁                                          2.52          2.03           1.40
 海螺水泥                                         20.74         26.40           0.89
 洛阳玻璃                                         22.90          5.56           4.64
 京城机电                                          9.26          3.12           3.35
 中联重科                                          4.78          4.17           1.29
 金隅股份                                          4.66          3.23           1.63
 中国国航                                          8.29          6.29           1.49
 东方航空                                          6.87          4.60           1.68
 南方航空                                          8.06          5.38           1.69
 中国远洋                                          5.91          3.56           1.87
 中海集运                                          4.13          1.74           2.68
 中集集团                                         16.10         13.28           1.37
 中海发展                                          7.16          4.39           1.84
 宁沪高速                                          9.35         11.16           0.94
 深高速                                            8.64          7.04           1.38
 成渝高速                                          5.38          3.28           1.85
 皖通高速                                         16.65          6.15           3.05
 广深铁路                                          5.20          4.70           1.25
 中国南车                                         10.24          7.55           1.53
 中国交建                                         17.91         10.96           1.84
 中国铁建                                         12.99         11.02           1.33
 中国中铁                                          8.81          6.95           1.43
 长城汽车                                         12.58          8.85           1.60
 比亚迪                                           48.02         43.10           1.26
 广汽集团                                         26.26         12.44           2.38
 青岛啤酒                                         32.76         35.80           1.03
 白云山                                           28.47         22.90           1.40
 新华制药                                         13.88          6.62           2.36
 海信科龙                                         14.21         11.40           1.41
 南京熊猫                                         14.93          6.30           2.67
 晨鸣纸业                                         12.12          9.34           1.46
 上海医药                                         23.31         20.35           1.29
 中兴通讯                                         16.96         14.26           1.34
 东方电气                                         10.03          7.34           1.54
 潍柴动力                                         11.25         13.72           0.92
 东北电气                                          7.57          2.42           3.53
 广船国际                                         33.43         15.76           2.39
 昆明机床                                          6.41          2.49           2.90
 一拖股份                                         11.29          4.54           2.80
 北辰实业                                          5.29          2.88           2.07
 创业环保                                          8.16          4.21           2.19
 中国中冶                                          5.08          2.96           1.94
 金风科技                                         16.06         11.70           1.55
 丽珠                                             56.23         45.75           1.39
 万科                                             20.58         21.00           1.11
 郑煤机                                            8.58          5.01           1.93
 大连港                                            3.10          1.45           2.41
 山东墨龙                                          7.24          2.11           3.87
 浙江世宝                                         32.38          8.69           4.20
 复星医药                                         28.22         28.60           1.11
 光大银行                                          4.11          3.80           1.22
 东江环保                                         17.83         13.44           1.50
 上海电气                                          8.42          3.85           2.47
 广发证券                                         17.09         16.28           1.18
 华泰证券                                         16.81         15.12           1.25
 东方证券                                         14.68          7.58           2.18
 光大证券                                         15.32         11.96           1.44
 招商证券                                         16.27         11.90           1.54
 中国银河                                         13.36          7.17           2.10
 中原证券                                         11.66          4.19           3.14
                              
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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