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亚洲 | 2017年 4月 6日 星期四 17:50 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月6日

    路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17:
48时，1港元=0.88766人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为19.55%，高于上交易日收盘的18.34%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       4.83            5.03           1.08
 建设银行                                       6.00            6.24           1.08
 中国银行                                       3.66            3.74           1.10
 农业银行                                       3.34            3.56           1.06
 招商银行                                      19.04           20.60           1.04
 中信银行                                       6.73            5.17           1.47
 交通银行                                       6.23            5.95           1.18
 民生银行                                       8.49            8.18           1.17
 中国人寿                                      25.06           23.65           1.19
 中国平安                                      36.96           43.00           0.97
 中国太保                                      27.36           28.75           1.07
 中信证券                                      16.24           16.14           1.13
 新华人寿                                      41.85           36.85           1.28
 海通证券                                      14.69           13.02           1.27
 华能国际                                       7.31            5.34           1.54
 大唐发电                                       5.12            2.40           2.40
 华电国际                                       5.10            3.27           1.76
 中煤能源                                       6.14            4.07           1.70
 中国神华                                      19.17           18.26           1.18
 中国石油                                       7.98            5.65           1.59
 兖州煤业                                      11.80            6.83           1.95
 中国石化                                       5.89            6.46           1.03
 上海石化                                       6.53            4.36           1.69
 中海油服                                      12.83            7.45           1.94
 仪征化纤                                       3.72            1.51           2.78
 中国铝业                                       4.97            4.02           1.39
 江西铜业                                      17.79           12.64           1.59
 洛阳钼业                                       5.14            2.84           2.04
 紫金矿业                                       3.46            2.98           1.31
 马钢股份                                       3.47            2.91           1.34
 鞍钢股份                                       5.73            5.65           1.14
 重庆钢铁                                       2.52            2.17           1.31
 海螺水泥                                      21.64           27.90           0.87
 洛阳玻璃                                      23.14            5.59           4.66
 京城机电                                       9.45            3.24           3.29
 中联重科                                       4.89            4.16           1.32
 金隅股份                                       5.64            4.46           1.42
 中国国航                                       8.59            6.57           1.47
 东方航空                                       7.10            4.51           1.77
 南方航空                                       8.18            5.55           1.66
 中国远洋                                       6.13            3.52           1.96
 中海集运                                       4.22            1.76           2.70
 中集集团                                      16.80           13.30           1.42
 中海发展                                       7.32            4.34           1.90
 宁沪高速                                       9.50           11.08           0.97
 深高速                                         8.73            7.09           1.39
 成渝高速                                       5.46            3.46           1.78
 皖通高速                                      17.05            6.28           3.06
 广深铁路                                       5.45            4.91           1.25
 中国南车                                      10.85            7.77           1.57
 中国交建                                      19.19           11.38           1.90
 中国铁建                                      14.14           11.48           1.39
 中国中铁                                       9.69            7.10           1.54
 长城汽车                                      13.22            9.21           1.62
 比亚迪                                        49.48           45.50           1.23
 广汽集团                                      25.92           12.30           2.37
 青岛啤酒                                      32.50           34.75           1.05
 白云山                                        27.82           22.50           1.39
 新华制药                                      14.14            7.02           2.27
 海信科龙                                      14.22           11.16           1.44
 南京熊猫                                      15.02            6.66           2.54
 晨鸣纸业                                      12.29            9.68           1.43
 上海医药                                      23.18           20.45           1.28
 中兴通讯                                      17.29           14.18           1.37
 东方电气                                      10.23            7.43           1.55
 潍柴动力                                      11.56           13.58           0.96
 东北电气                                       7.92            2.47           3.61
 广船国际                                      34.62           15.90           2.45
 昆明机床                                       6.47            2.49           2.93
 一拖股份                                      11.51            4.54           2.86
 北辰实业                                       5.98            3.20           2.11
 创业环保                                       9.17            4.59           2.25
 中国中冶                                       5.57            3.32           1.89
 金风科技                                      16.12           11.60           1.57
 丽珠                                          57.70           46.40           1.40
 万科                                          20.79           21.55           1.09
 郑煤机                                         8.85            5.14           1.94
 大连港                                         3.26            1.46           2.52
 山东墨龙                                       7.49            2.00           4.22
 浙江世宝                                      32.52            8.69           4.22
 复星医药                                      28.77           28.65           1.13
 光大银行                                       4.08            3.77           1.22
 东江环保                                      18.16           13.34           1.53
 上海电气                                       8.42            3.94           2.41
 广发证券                                      17.33           16.34           1.19
 华泰证券                                      17.18           15.42           1.26
 东方证券                                      14.82            7.69           2.17
 光大证券                                      15.48           12.00           1.45
 招商证券                                      16.48           12.02           1.54
 中国银河                                      13.76            7.27           2.13
 中原证券                                      11.92            4.15           3.24
                                 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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