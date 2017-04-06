《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月6日

澳洲股市：收盘微涨，受工业和消费类股支撑
指数成分股中跌幅最大的是Sigma Healthcare，该股下挫31%，为逾七年来最大盘中百分比跌幅。之前该公司称已决定启动针对Chemist Warehouse Group的有关违约的法律程序。
路透4月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间17: 48时，1港元=0.88766人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为19.55%，高于上交易日收盘的18.34%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.83 5.03 1.08 建设银行 6.00 6.24 1.08 中国银行 3.66 3.74 1.10 农业银行 3.34 3.56 1.06 招商银行 19.04 20.60 1.04 中信银行 6.73 5.17 1.47 交通银行 6.23 5.95 1.18 民生银行 8.49 8.18 1.17 中国人寿 25.06 23.65 1.19 中国平安 36.96 43.00 0.97 中国太保 27.36 28.75 1.07 中信证券 16.24 16.14 1.13 新华人寿 41.85 36.85 1.28 海通证券 14.69 13.02 1.27 华能国际 7.31 5.34 1.54 大唐发电 5.12 2.40 2.40 华电国际 5.10 3.27 1.76 中煤能源 6.14 4.07 1.70 中国神华 19.17 18.26 1.18 中国石油 7.98 5.65 1.59 兖州煤业 11.80 6.83 1.95 中国石化 5.89 6.46 1.03 上海石化 6.53 4.36 1.69 中海油服 12.83 7.45 1.94 仪征化纤 3.72 1.51 2.78 中国铝业 4.97 4.02 1.39 江西铜业 17.79 12.64 1.59 洛阳钼业 5.14 2.84 2.04 紫金矿业 3.46 2.98 1.31 马钢股份 3.47 2.91 1.34 鞍钢股份 5.73 5.65 1.14 重庆钢铁 2.52 2.17 1.31 海螺水泥 21.64 27.90 0.87 洛阳玻璃 23.14 5.59 4.66 京城机电 9.45 3.24 3.29 中联重科 4.89 4.16 1.32 金隅股份 5.64 4.46 1.42 中国国航 8.59 6.57 1.47 东方航空 7.10 4.51 1.77 南方航空 8.18 5.55 1.66 中国远洋 6.13 3.52 1.96 中海集运 4.22 1.76 2.70 中集集团 16.80 13.30 1.42 中海发展 7.32 4.34 1.90 宁沪高速 9.50 11.08 0.97 深高速 8.73 7.09 1.39 成渝高速 5.46 3.46 1.78 皖通高速 17.05 6.28 3.06 广深铁路 5.45 4.91 1.25 中国南车 10.85 7.77 1.57 中国交建 19.19 11.38 1.90 中国铁建 14.14 11.48 1.39 中国中铁 9.69 7.10 1.54 长城汽车 13.22 9.21 1.62 比亚迪 49.48 45.50 1.23 广汽集团 25.92 12.30 2.37 青岛啤酒 32.50 34.75 1.05 白云山 27.82 22.50 1.39 新华制药 14.14 7.02 2.27 海信科龙 14.22 11.16 1.44 南京熊猫 15.02 6.66 2.54 晨鸣纸业 12.29 9.68 1.43 上海医药 23.18 20.45 1.28 中兴通讯 17.29 14.18 1.37 东方电气 10.23 7.43 1.55 潍柴动力 11.56 13.58 0.96 东北电气 7.92 2.47 3.61 广船国际 34.62 15.90 2.45 昆明机床 6.47 2.49 2.93 一拖股份 11.51 4.54 2.86 北辰实业 5.98 3.20 2.11 创业环保 9.17 4.59 2.25 中国中冶 5.57 3.32 1.89 金风科技 16.12 11.60 1.57 丽珠 57.70 46.40 1.40 万科 20.79 21.55 1.09 郑煤机 8.85 5.14 1.94 大连港 3.26 1.46 2.52 山东墨龙 7.49 2.00 4.22 浙江世宝 32.52 8.69 4.22 复星医药 28.77 28.65 1.13 光大银行 4.08 3.77 1.22 东江环保 18.16 13.34 1.53 上海电气 8.42 3.94 2.41 广发证券 17.33 16.34 1.19 华泰证券 17.18 15.42 1.26 东方证券 14.82 7.69 2.17 光大证券 15.48 12.00 1.45 招商证券 16.48 12.02 1.54 中国银河 13.76 7.27 2.13 中原证券 11.92 4.15 3.24 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
指数成分股中跌幅最大的是Sigma Healthcare，该股下挫31%，为逾七年来最大盘中百分比跌幅。之前该公司称已决定启动针对Chemist Warehouse Group的有关违约的法律程序。
路透5月24日 - 亚币周三走软，穆迪意外下调中国债信评级打压人气，而且交易商在等待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议记录文件公布。 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 此举令亚洲股市承压，加重了对进一步收紧监管、借款成本不断上升以及中国经济放缓迹象的担忧。 亚洲股市(除日本) 跌约0.3%，尽管美国股市隔夜上 涨。 “很明显，人气方面将非常负面，尤其是在中国考虑消除银行系统风 险之际，而且此时国有企业可能会进行一些重组，”瑞穗银行的资深分析 师Vishnu Varathan表示。 人民币 跌0.04%，在过去五日中第四日下跌。 但分析师相信，那些依赖对中国出口的经济体的货币可能在今日显露 承压迹象。
路透东京5月24日 - 日本公债价格周三下跌，此前日本央行购债操作吸引的卖盘强于预期。 日本央行购买2,800亿日圆一到三年期公债，吸引了1.2807万亿日圆的债券抛盘，为4月底以来最高。 日本央行购买3,000亿日圆三到五年期公债，亦吸引了1.1289万亿日圆的债券抛盘，为5月初以来最高。 该购债结果凸显出这些年期公债卖压挥之不去，因此提振了它们的收益率。 五年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.115%，接近上周所及高点负0.105%，即3月以来最高。 两年期日债收益率 涨1.0个基点至负0.160%。 较长期公债收益率涨幅略小，其中10年期日债收益率 涨0.5个基点至0.045%。 10年期日债期货价格 跌0.05点至150.54。 当日涨跌 上日