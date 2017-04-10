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亚洲 | 2017年 4月 10日 星期一 16:27 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月10日

    4月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:26时，1港元=0.88874人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.83      5.04      1.08
 建设银行                                          5.96      6.27      1.07
 中国银行                                          3.63      3.73      1.09
 农业银行                                          3.34      3.58      1.05
 招商银行                                         18.91     20.60      1.03
 中信银行                                          6.66      5.11      1.47
 交通银行                                          6.21      5.94      1.18
 民生银行                                          8.43      8.12      1.17
 中国人寿                                         24.90     23.30      1.20
 中国平安                                         36.45     42.50      0.96
 中国太保                                         27.29     28.80      1.07
 中信证券                                         16.24     16.10      1.13
 新华人寿                                         42.11     36.30      1.31
 海通证券                                         14.45     12.92      1.26
 华能国际                                          7.44      5.39      1.55
 大唐发电                                          5.11      2.46      2.34
 华电国际                                          5.13      3.33      1.73
 中煤能源                                          6.13      4.14      1.67
 中国神华                                         19.61     18.32      1.20
 中国石油                                          8.05      5.77      1.57
 兖州煤业                                         11.78      7.32      1.81
 中国石化                                          5.95      6.48      1.03
 上海石化                                          6.56      4.42      1.67
 中海油服                                         12.95      7.74      1.88
 仪征化纤                                          3.76      1.57      2.69
 中国铝业                                          5.03      4.05      1.40
 江西铜业                                         17.62     12.68      1.56
 洛阳钼业                                          4.91      2.69      2.05
 紫金矿业                                          3.51      2.95      1.34
 马钢股份                                          3.41      2.90      1.32
 鞍钢股份                                          5.70      5.61      1.14
 重庆钢铁                                          2.52      2.13      1.33
 海螺水泥                                         22.06     27.90      0.89
 洛阳玻璃                                         22.27      5.54      4.52
 京城机电                                          9.11      3.20      3.20
 中联重科                                          4.87      4.15      1.32
 金隅股份                                          6.82      4.76      1.61
 中国国航                                          9.65      6.88      1.58
 东方航空                                          7.26      4.37      1.87
 南方航空                                          8.34      5.49      1.71
 中国远洋                                          6.27      3.58      1.97
 中海集运                                          4.23      1.76      2.70
 中集集团                                         16.71     13.46      1.40
 中海发展                                          7.30      4.35      1.89
 宁沪高速                                          9.66     11.20      0.97
 深高速                                            8.74      7.26      1.35
 成渝高速                                          5.39      3.48      1.74
 皖通高速                                         16.87      6.28      3.02
 广深铁路                                          5.49      4.87      1.27
 中国南车                                         10.69      7.72      1.56
 中国交建                                         18.76     11.30      1.87
 中国铁建                                         13.99     11.28      1.40
 中国中铁                                          9.55      6.99      1.54
 长城汽车                                         13.88      8.97      1.74
 比亚迪                                           49.65     45.10      1.24
 广汽集团                                         25.25     11.70      2.43
 青岛啤酒                                         31.97     34.75      1.04
 白云山                                           28.60     22.85      1.41
 新华制药                                         14.44      7.24      2.24
 海信科龙                                         13.91     10.62      1.47
 南京熊猫                                         15.20      6.72      2.54
 晨鸣纸业                                         12.63      9.85      1.44
 上海医药                                         22.73     20.35      1.26
 中兴通讯                                         17.35     14.20      1.37
 东方电气                                         10.46      7.53      1.56
 潍柴动力                                         11.60     13.66      0.96
 东北电气                                          7.58      2.43      3.51
 广船国际                                         37.99     17.38      2.46
 昆明机床                                          6.42      2.49      2.90
 一拖股份                                         11.27      4.42      2.87
 北辰实业                                          5.76      3.15      2.06
 创业环保                                         11.10      5.05      2.47
 中国中冶                                          5.47      3.24      1.90
 金风科技                                         15.79     10.80      1.64
 丽珠                                             57.25     46.65      1.38
 万科                                             20.60     21.10      1.10
 郑煤机                                            8.64      5.12      1.90
 大连港                                            3.20      1.45      2.48
 山东墨龙                                          6.76      1.43      5.32
 浙江世宝                                         30.43      8.50      4.03
 复星医药                                         28.25     28.25      1.13
 光大银行                                          4.05      3.76      1.21
 东江环保                                         18.58     13.36      1.56
 上海电气                                          8.42      3.90      2.43
 广发证券                                         17.10     16.26      1.18
 华泰证券                                         17.04     15.14      1.27
 东方证券                                         14.94      7.65      2.20
 光大证券                                         15.37     11.98      1.44
 招商证券                                         16.48     11.98      1.55
 中国银河                                         13.10      7.26      2.03
 中原证券                                         11.28      4.06      3.13
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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