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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 16:45 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月11日

    4月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:44时，1港元=0.888人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.80      4.97      1.09
 建设银行                                          5.90      6.20      1.07
 中国银行                                          3.62      3.69      1.10
 农业银行                                          3.34      3.53      1.07
 招商银行                                         19.02     20.35      1.05
 中信银行                                          6.70      5.08      1.49
 交通银行                                          6.16      5.91      1.17
 民生银行                                          8.41      8.09      1.17
 中国人寿                                         24.79     23.05      1.21
 中国平安                                         36.19     42.30      0.96
 中国太保                                         27.01     28.70      1.06
 中信证券                                         16.27     16.02      1.14
 新华人寿                                         42.08     36.15      1.31
 海通证券                                         14.47     12.80      1.27
 华能国际                                          7.54      5.35      1.59
 大唐发电                                          5.06      2.40      2.37
 华电国际                                          5.16      3.37      1.72
 中煤能源                                          6.14      4.11      1.68
 中国神华                                         19.45     18.24      1.20
 中国石油                                          8.02      5.68      1.59
 兖州煤业                                         11.76      7.28      1.82
 中国石化                                          5.94      6.41      1.04
 上海石化                                          6.69      4.43      1.70
 中海油服                                         13.00      7.63      1.92
 仪征化纤                                          3.78      1.54      2.76
 中国铝业                                          5.00      3.97      1.42
 江西铜业                                         17.53     12.76      1.55
 洛阳钼业                                          4.98      2.68      2.09
 紫金矿业                                          3.57      3.00      1.34
 马钢股份                                          3.44      2.88      1.35
 鞍钢股份                                          5.71      5.58      1.15
 重庆钢铁                                          2.52      2.11      1.34
 海螺水泥                                         22.08     27.75      0.90
 洛阳玻璃                                         23.49      5.53      4.78
 京城机电                                          9.22      3.19      3.25
 中联重科                                          5.04      4.07      1.39
 金隅股份                                          7.50      4.61      1.83
 中国国航                                          9.62      6.86      1.58
 东方航空                                          7.29      4.35      1.89
 南方航空                                          8.45      5.46      1.74
 中国远洋                                          6.33      3.56      2.00
 中海集运                                          4.27      1.73      2.78
 中集集团                                         17.50     13.58      1.45
 中海发展                                          7.39      4.30      1.94
 宁沪高速                                          9.93     11.30      0.99
 深高速                                            9.15      7.26      1.42
 成渝高速                                          5.40      3.47      1.75
 皖通高速                                         16.63      6.30      2.97
 广深铁路                                          5.56      4.85      1.29
 中国南车                                         10.78      7.66      1.58
 中国交建                                         18.89     11.16      1.91
 中国铁建                                         14.18     11.26      1.42
 中国中铁                                          9.65      6.98      1.56
 长城汽车                                         14.92      9.05      1.86
 比亚迪                                           53.01     45.75      1.30
 广汽集团                                         25.26     11.68      2.44
 青岛啤酒                                         32.09     33.70      1.07
 白云山                                           28.04     22.35      1.41
 新华制药                                         14.78      7.30      2.28
 海信科龙                                         13.28     10.28      1.45
 南京熊猫                                         15.47      6.60      2.64
 晨鸣纸业                                         12.45      9.96      1.41
 上海医药                                         22.84     19.92      1.29
 中兴通讯                                         17.30     13.98      1.39
 东方电气                                         10.58      7.42      1.61
 潍柴动力                                         11.59     13.64      0.96
 东北电气                                          7.53      2.39      3.55
 广船国际                                         40.38     17.62      2.58
 昆明机床                                          6.36      2.49      2.88
 一拖股份                                         11.60      4.48      2.92
 北辰实业                                          5.89      3.13      2.12
 创业环保                                         12.21      5.10      2.70
 中国中冶                                          5.64      3.22      1.97
 金风科技                                         15.87     10.90      1.64
 丽珠                                             57.32     44.50      1.45
 万科                                             20.70     21.10      1.10
 郑煤机                                            8.68      5.04      1.94
 大连港                                            3.34      1.47      2.56
 山东墨龙                                          6.42      1.51      4.79
 浙江世宝                                         30.74      8.42      4.11
 复星医药                                         28.13     28.10      1.13
 光大银行                                          4.04      3.70      1.23
 东江环保                                         19.62     13.28      1.66
 上海电气                                          8.42      3.91      2.43
 广发证券                                         17.15     16.08      1.20
 华泰证券                                         17.04     15.04      1.28
 东方证券                                         14.94      7.54      2.23
 光大证券                                         15.38     11.90      1.46
 招商证券                                         16.45     11.94      1.55
 中国银河                                         13.42      7.15      2.11
 中原证券                                         11.88      4.04      3.31
    
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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