《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月11日

中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
4月11日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:44时，1港元=0.888人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.69%，高于上交易日收盘的19.52%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.80 4.97 1.09 建设银行 5.90 6.20 1.07 中国银行 3.62 3.69 1.10 农业银行 3.34 3.53 1.07 招商银行 19.02 20.35 1.05 中信银行 6.70 5.08 1.49 交通银行 6.16 5.91 1.17 民生银行 8.41 8.09 1.17 中国人寿 24.79 23.05 1.21 中国平安 36.19 42.30 0.96 中国太保 27.01 28.70 1.06 中信证券 16.27 16.02 1.14 新华人寿 42.08 36.15 1.31 海通证券 14.47 12.80 1.27 华能国际 7.54 5.35 1.59 大唐发电 5.06 2.40 2.37 华电国际 5.16 3.37 1.72 中煤能源 6.14 4.11 1.68 中国神华 19.45 18.24 1.20 中国石油 8.02 5.68 1.59 兖州煤业 11.76 7.28 1.82 中国石化 5.94 6.41 1.04 上海石化 6.69 4.43 1.70 中海油服 13.00 7.63 1.92 仪征化纤 3.78 1.54 2.76 中国铝业 5.00 3.97 1.42 江西铜业 17.53 12.76 1.55 洛阳钼业 4.98 2.68 2.09 紫金矿业 3.57 3.00 1.34 马钢股份 3.44 2.88 1.35 鞍钢股份 5.71 5.58 1.15 重庆钢铁 2.52 2.11 1.34 海螺水泥 22.08 27.75 0.90 洛阳玻璃 23.49 5.53 4.78 京城机电 9.22 3.19 3.25 中联重科 5.04 4.07 1.39 金隅股份 7.50 4.61 1.83 中国国航 9.62 6.86 1.58 东方航空 7.29 4.35 1.89 南方航空 8.45 5.46 1.74 中国远洋 6.33 3.56 2.00 中海集运 4.27 1.73 2.78 中集集团 17.50 13.58 1.45 中海发展 7.39 4.30 1.94 宁沪高速 9.93 11.30 0.99 深高速 9.15 7.26 1.42 成渝高速 5.40 3.47 1.75 皖通高速 16.63 6.30 2.97 广深铁路 5.56 4.85 1.29 中国南车 10.78 7.66 1.58 中国交建 18.89 11.16 1.91 中国铁建 14.18 11.26 1.42 中国中铁 9.65 6.98 1.56 长城汽车 14.92 9.05 1.86 比亚迪 53.01 45.75 1.30 广汽集团 25.26 11.68 2.44 青岛啤酒 32.09 33.70 1.07 白云山 28.04 22.35 1.41 新华制药 14.78 7.30 2.28 海信科龙 13.28 10.28 1.45 南京熊猫 15.47 6.60 2.64 晨鸣纸业 12.45 9.96 1.41 上海医药 22.84 19.92 1.29 中兴通讯 17.30 13.98 1.39 东方电气 10.58 7.42 1.61 潍柴动力 11.59 13.64 0.96 东北电气 7.53 2.39 3.55 广船国际 40.38 17.62 2.58 昆明机床 6.36 2.49 2.88 一拖股份 11.60 4.48 2.92 北辰实业 5.89 3.13 2.12 创业环保 12.21 5.10 2.70 中国中冶 5.64 3.22 1.97 金风科技 15.87 10.90 1.64 丽珠 57.32 44.50 1.45 万科 20.70 21.10 1.10 郑煤机 8.68 5.04 1.94 大连港 3.34 1.47 2.56 山东墨龙 6.42 1.51 4.79 浙江世宝 30.74 8.42 4.11 复星医药 28.13 28.10 1.13 光大银行 4.04 3.70 1.23 东江环保 19.62 13.28 1.66 上海电气 8.42 3.91 2.43 广发证券 17.15 16.08 1.20 华泰证券 17.04 15.04 1.28 东方证券 14.94 7.54 2.23 光大证券 15.38 11.90 1.46 招商证券 16.45 11.94 1.55 中国银河 13.42 7.15 2.11 中原证券 11.88 4.04 3.31 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。