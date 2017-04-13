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亚洲 | 2017年 4月 13日 星期四 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--4月13日

    4月13日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时
间16:15时，1港元=0.88536人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为20.24%，低于上交易日收盘的20.33%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.81      5.02      1.08
 建设银行                                          5.92      6.26      1.07
 中国银行                                          3.63      3.71      1.11
 农业银行                                          3.32      3.56      1.05
 招商银行                                         18.92     20.60      1.04
 中信银行                                          6.61      5.08      1.47
 交通银行                                          6.12      5.94      1.16
 民生银行                                          8.33      8.13      1.16
 中国人寿                                         24.97     23.05      1.22
 中国平安                                         35.90     42.35      0.96
 中国太保                                         27.02     28.40      1.07
 中信证券                                         16.29     16.04      1.15
 新华人寿                                         42.24     36.10      1.32
 海通证券                                         14.49     12.72      1.29
 华能国际                                          7.61      5.39      1.59
 大唐发电                                          4.96      2.43      2.31
 华电国际                                          5.19      3.36      1.74
 中煤能源                                          6.17      4.13      1.69
 中国神华                                         19.29     18.08      1.21
 中国石油                                          8.06      5.69      1.60
 兖州煤业                                         11.97      7.17      1.89
 中国石化                                          5.89      6.37      1.04
 上海石化                                          6.65      4.45      1.69
 中海油服                                         12.95      7.60      1.92
 仪征化纤                                          3.79      1.54      2.78
 中国铝业                                          5.01      3.89      1.45
 江西铜业                                         17.48     12.46      1.58
 洛阳钼业                                          4.99      2.62      2.15
 紫金矿业                                          3.58      3.06      1.32
 马钢股份                                          3.36      2.81      1.35
 鞍钢股份                                          5.69      5.48      1.17
 重庆钢铁                                          2.52      2.11      1.35
 海螺水泥                                         21.90     28.40      0.87
 洛阳玻璃                                         22.41      5.51      4.59
 京城机电                                          9.02      3.22      3.16
 中联重科                                          4.93      3.99      1.40
 金隅股份                                          8.25      4.45      2.09
 中国国航                                          9.37      6.89      1.54
 东方航空                                          7.24      4.46      1.83
 南方航空                                          8.26      5.50      1.70
 中国远洋                                          6.15      3.52      1.97
 中海集运                                          4.27      1.73      2.79
 中集集团                                         17.68     13.92      1.43
 中海发展                                          7.38      4.35      1.92
 宁沪高速                                          9.88     11.24      0.99
 深高速                                            9.31      7.44      1.41
 成渝高速                                          5.56      3.61      1.74
 皖通高速                                         14.23      6.26      2.57
 广深铁路                                          5.54      4.90      1.28
 中国南车                                         10.48      7.68      1.54
 中国交建                                         18.26     11.10      1.86
 中国铁建                                         13.90     11.16      1.41
 中国中铁                                          9.28      6.88      1.52
 长城汽车                                         13.91      9.11      1.72
 比亚迪                                           52.45     46.25      1.28
 广汽集团                                         25.29     11.68      2.45
 青岛啤酒                                         32.85     34.15      1.09
 白云山                                           27.88     22.95      1.37
 新华制药                                         13.96      7.12      2.21
 海信科龙                                         14.32     10.66      1.52
 南京熊猫                                         15.42      6.67      2.61
 晨鸣纸业                                         12.53     10.02      1.41
 上海医药                                         23.20     20.05      1.31
 中兴通讯                                         16.96     13.80      1.39
 东方电气                                         10.40      7.24      1.62
 潍柴动力                                         11.57     13.32      0.98
 东北电气                                          7.28      2.41      3.41
 广船国际                                         39.68     17.10      2.62
 昆明机床                                          6.79      2.49      3.08
 一拖股份                                         11.66      4.46      2.95
 北辰实业                                          5.71      3.15      2.05
 创业环保                                         12.27      4.92      2.82
 中国中冶                                          5.47      3.20      1.93
 金风科技                                         16.11     10.82      1.68
 丽珠                                             58.60     44.85      1.48
 万科                                             20.94     21.55      1.10
 郑煤机                                            8.86      4.97      2.01
 大连港                                            3.34      1.45      2.60
 山东墨龙                                          6.21      1.51      4.64
 浙江世宝                                         30.32      8.35      4.10
 复星医药                                         29.19     28.30      1.16
 光大银行                                          4.01      3.67      1.23
 东江环保                                         19.94     13.38      1.68
 上海电气                                          8.42      3.89      2.44
 广发证券                                         17.05     16.10      1.20
 华泰证券                                         17.27     15.00      1.30
 东方证券                                         14.84      7.57      2.21
 光大证券                                         15.38     11.88      1.46
 招商证券                                         16.46     11.96      1.55
 中国银河                                         13.33      7.19      2.09
 中原证券                                         11.69      4.05      3.26
 国泰君安                                         18.53     15.84      1.32
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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